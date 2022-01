Chi è Maria Chiara Giannetta, coconduttrice di Sanremo 2022

Maria Chiara Giannetta è una delle cinque coconduttrici di Sanremo 2022, in programma dal 1 al 5 febbraio. Attrice, amatissima protagonista della fiction di Raiuno Blanca, affiancherà Amadeus nella quarta serata del Festival, quella dedicata alle Cover.

Età, lavoro e carriera

Nata a Foggia il 20 maggio del 1992, Maria Chiara Giannetta si appassiona alla recitazione fin da bambina e inizia a studiare giovanissima al Teatro dei Limoni, nella sua città. A 19 anni si trasferisce a Roma dopo essere entrata al Centro sperimentale di cinematografia, fondamentale per la sua carriera. L'esordio a teatro, poi arriva la tv con alcuni ruoli minori in fiction come Don Matteo (nona stagione), Baciato dal sole e L'allieva. Nel 2017 è sia nel cast di Un passo dal cielo che in quello di Che Dio ci aiuti, ma la svolta arriva l'anno dopo, quando torna sul set di Don Matteo nei panni di Anna Olivieri, uno dei personaggi principali della storica serie di Raiuno. Nel 2021 l'abbiamo vista in Buongiorno, mamma!, fiction di Canale 5 con Raoul Bova, ma la consacrazione è arrivata con Blanca, su Raiuno, in cui ha interpretato la protagonista, una brillante investigatrice non vedente. Diversi anche i film al cinema a cui ha preso parte, tra i quali Bentornato Presidente con Claudio Bisio. Laureata in Lettere e Filosofia, Maria Chiara Giannetta ha avuto la sua prima esperienza musicale partecipando al video del singolo Sembro matto di Max Pezzali per la regia di regia di Cosimo Alemà. Sul web qualcuno parla anche di una sua presunta partecipazione a Miss Italia, agli esordi, ma non si trova materiale a questo riguardo.

Vita privata e fidanzato

Riservatissima sulla sua vita privata, la giovane attrice pugliese non ama parlare della sua sfera intima, tantomeno la condivide su Instagram. Dal profilo - che conta oltre 140 mila follower - è lampante la grande passione per il suo lavoro, ma anche per lo sport e i viaggi. Pratica yoga, quando può equitazione, e va pazza per il tennis. Secondo voci di corridoio, a proposito della sua vita sentimentale, andrebbe pazza anche per un collega. Non sono pochi, infatti, i rumors che la vorrebbero molto vicina a Maurizio Lastrico, conosciuto sul set di Don Matteo. Lei non ha mai confermato né smentito, ma sui social, oltre alla sua famiglia, è l'unico uomo che compare almeno una volta.

Le foto

Maria Chiara Giannetta non è attivissima sui social, dove però condivide di tanto in tanto foto che la ritraggono al lavoro, sul set, più raramente invece quelle del suo tempo libero, in cui ama viaggiare, fare sport e stare con la famiglia. Di seguito eccone alcune.