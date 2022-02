Chi vince Sanremo 2022? Il nome del favorito

Chi vince Sanremo 2022? E' la domanda che si pongono undici milioni di telespettatori alla vigilia dell'ultima serata del festival, in onda stasera, sabato 5 febbraio, a partire dalle 20.30 su Rai Uno con la conduzione di Amadeus. A fare qualche pronostico sul vincitore, come ogni anno, è Sisal, ovvero uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato. Di seguito, in ordine di probabilità, i nomi dei cantanti che potrebbero finire sul podio di questa fortunatissima edizione della kermesse ligure.

E', quella in arrivo, una sera in cui tutto può ancora succedere, poiché a pesare oggi è solamente il televoto, che andrà a sommarsi alla graduatoria delle due serate precedenti.

Chi vince Sanremo 2022

Dopo la rimonta di ieri, quando ha trionfato nella serata cover con un medley che ha visto protagonista anche l'amico Jovanotti, Gianni Morandi si trova al secondo posto del podio (5,00) e tallona da vicino i superfavoriti Mahmood e Blanco (1,44) affiancando così Elisa (5,00), anche lei da sempre ai vertici della classifica generale secondo gli esperti di Sisal. A seguire troviamo al quarto posto Irama (9,00) e Sangiovanni al quinto (12.00).

In sesta posizione un terzetto composto da Dargen D’amico (33.00), Emma (33,00) e da La Rappresentante di Lista (33.00).

E ancora: al settimo posto appaiati Achille Lauro (66,00) Fabrizio Moro (66.00), Massimo Ranieri (66.00) e Michele Bravi (66.00).

Nella parte più bassa della classifica un sestetto composto da Aka 7even (100.00), Ditonellapiaga con Rettore (100.00), il cantautore napoletano Giovanni Truppi (100.00), Noemi (100.00), Matteo Romano (100.00) e il rapper milanese Rkomi (100.00).

I vincitori meno favoriti

Trai i meno favoriti alla vittoria finale troviamo Yuman (150.00), gli outsider Highsnob e Hu (200.00), Iva Zanicchi (200.00), Le Vibrazioni (200.00), Ana Mena (300,00), Giusy Ferreri (300,00) e Tananai (300.00). E’ proprio tra di loro che si gioca l’altra sfida di questa serata conclusiva del Festival di Sanremo: ovvero quella per l’ultima posizione, che negli anni è stata foriera di alterne fortune e sfortune per la carriera di chi se l’è aggiudicata.

La classifica provvisoria di cantanti e canzoni in gara

Come votare a Sanremo 2022

Sarà soltanto il Televoto a decidere la classifica, che andrà a sommarsi a quella delle serate precedenti. Da questa graduatoria usciranno tre finalisti: i voti saranno azzerati e un’ultima votazione (equamente divisa tra Televoto, Sala stampa e Demoscopica) deciderà il vincitore del Festival di Sanremo 2022.

Come votare al televoto? Si può chiamare il numero 894001 da telefono fisso o inviare un SMS da cellulare al numero 4754751. Per votare per la 72esima edizione di Sanremo basterà effettuare la chiamata al numero 894001 e digitare il codice dell’artista preferito o inviare un SMS al numero 4754751 contenente il codice dell’artista in gara. Si possono effettuare fino ad un massimo di 5 voti a sessione. Il costo del televoto è di 0,51€.