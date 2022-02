Sanremo, Morandi vince le cover: Mahmood e Blanco sempre in testa

Nella serata di venerdì 4 febbraio sono stati protagonisti tutti i 25 Big, alle prese con le cover. I cantanti si sono esibiti, da soli o con ospiti, in brani degli anni '60/'70'/'80/'90 italiani o internazionali. A votare la Sala Stampa, il Televoto e la Giuria Demoscopica. Vincono Gianni Morandi e Jovanotti con un medley dei loro successi, al secondo posto Mahmood e Blanco con 'Il cielo in una stanza', terzo piazzamento per Elisa con 'What a feeling'. I voti di questa sera si sono sommati a quelli delle serate precedenti, generando una nuova classifica generale.

La classifica generale

1- Mahmood e Blanco con Brividi

2 - Gianni Morandi con Apri tutte le porte

3 - Elisa con O forse sei tu

4 - Irama con Ovunque sarai

5 - Sangiovanni con Farfalle

6 - Emma con Ogni volta è così

7 - La Rappresentante di Lista con Ciao ciao

8 - Massimo Ranieri con Lettera di là del mare

9 - Fabrizio Moro con Sei tu

10 - Michele Bravi con Inverno dei fiori

11 - Achille Lauro con Domenica

12 - Matteo Romano con Virale

13 - Dargen D'Amico con Dove si balla

14 - Aka 7even con Perfetta così

15 - Noemi con Ti amo non lo so dire

16 - Ditonellapiaga e Rettore con Chimica

17 - Iva Zanicchi con Voglio amarti

18 - Giovanni Truppi con Tuo padre, mia madre, Lucia

19 - Rkomi con Insuperabile

20 - Le Vibrazioni con Tantissimo

21 - Yuman con Ora e qui

22 - Highsnob e Hu con Abbi cura di te

23 - Giusy Ferreri con Miele

24 - Ana Mena con Duecentomila ore

25 - Tananai con Sesso occasionale

Come si vota nella finale

Domani, sabato 5 febbraio, la finale di Sanremo 2022. Nella serata finale, le 25 canzoni in gara verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e la media tra le percentuali di voto ottenute nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 25 canzoni/Artisti. Le prime tre canzoni in classifica saranno riproposte attraverso l'esecuzione dal vivo o attraverso registrazione audio-video. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione del pubblico con il Televoto; della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web; e della Demoscopica 1000, con un peso percentuale così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Demoscopica 1000 33%. La canzone/Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest'ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di Sanremo2022.