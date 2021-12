Sanremo 2022, chi sono i possibili co-conduttori da Alessia Marcuzzi a Tommaso Paradiso

Il festival di Sanremo sta scaldando i motori, il 1 febbraio è vicino, e dopo aver reso noti i nomi dei concorrenti ecco che iniziano le speculazioni su chi accompagnerà Amadeus sul palco dell'Ariston.

I co-conduttori non sono ancora stati svelati, ma da alcuni giorni si parlava della possibilità che Alessia Marcuzzi fosse presente a Sanremo, mistero ancora su Fiorello, Amadeus non si è sbilanciato e ha solo detto che spera nella sua presenza: "Mi auguro che si sia anche in questa edizione. Spero ci sia ma non ne abbiamo parlato, di solito ne parlo con lui 20 giorni prima dell'inizio del Festival".

La squadra, secondo quanto rivela Chi, sarebbe composta quindi da Amadeus, Fiorello, Alessia Marcuzzi e Tommaso Paradiso. L'ex leader dei TheGiornalisti potrebbe salire sul palco non come concorrente ma come spalla del conduttore, per lui un'ottima vetrina visto che a marzo uscirà il suo primo disco solista "Space Cowboy".

Ancora non ci sono notizie certe, ma questa squadra potrebbe essere vincente.