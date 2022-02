Cosa vincono (davvero) i vincitori di Sanremo

Mahmood e Blanco si sono aggiudicati il primo posto del festival della canzone italiana, con il brano “Brividi” superando Elisa, seconda classificata con il brano “O forse sei tu”. Le luci sul palco dell’Ariston si sono spente, i fiori e lo smoking scintillante di Amadeus riposti. E ora? Cosa succede ai vincitori di Sanremo? Cosa vincono i primi classificati del festival?

Ci si chiede se c’è un guadagno in denaro, in gettoni d’oro o contratti discografici di qualche tipo. Per i vincitori del Festival di Sanremo non ci sono invece premi in denaro. I cantanti che si esibiscono e gareggiano sul palco dell’Ariston lo fanno per ricevere il trofeo rappresentate il simbolo della città di Sanremo: il leone rampante sulla palma. E cosa più? Ovviamente un numero di uscite su giornali web e non, interviste e ospitate canore su vari palcoscenici degni di nota.

Non da poco anche la diretta presenza all’Eurovision Song contest, che quest’anno si terrà in Italia, a Torino, dal 10 al 14 maggio 2022. Il contest sarà presentato da Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan e per la prima volta nella storia dell’Eurovision si terrà in Italia. Dopo la vittoria schiacciante nel 2021 dei Maneskin e il conseguente successo mondiale, la presenza all’Eurovision Song Contest fa molta gola ai vincitori di Sanremo 2022.