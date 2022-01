Sanremo 2022, le cover e i duetti della quarta serata

Amadeus continua a svelare poco per volta novità e sorprese di Sanremo 2022, in programma dal 1 al 5 febbraio. Il direttore artistico ha annunciato questa sera al Tg1 le cover che i 25 Big in gara interpreteranno venerdì 4 febbraio, nel corso della quarta serata del Festival. Gli artisti eseguiranno, da soli o insieme a un ospite, un brano tratto non solo dal repertorio italiano, ma anche da quello internazionale, degli anni '60, '70, '80 e '90.

Piccola battuta d'arresto, dunque, per la gara tradizionale per lasciare spazio a una delle serate più attese e apprezzate del Festival che fa il pieno di ospiti musicali. Le interpretazioni verranno comunque votate da tutte le giurie con un peso percentuale del 34% per il Televoto, del 33% per la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, e del 33% per la Demoscopica 1000. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dai Big nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica.

Le cover e i duetti