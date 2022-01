Covid a Sanremo: Amadeus e l'ipotesi sostituto. Il direttore di Rai1: "Non c'è obbligo di vaccino"

Nessun obbligo di vaccino per i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022, a meno che ovviamente non abbiano più di 50 anni e ricadano dunque nell'obbligo di legge previsto dal Governo. E, se Amadeus si "becca" il Covid, non vi è alcun ipotesi di sostituto. Questo quanto emerso questa mattina nel corso della conferenza di inaugurazione della kermesse ligure, al via domani, primo febbraio, per cinque sere.

"La Rai segue le leggi nazionalI", spiega Stefano Coletta, direttore di Rai Uno. "Come il teatro Ariston si collega alle norme generali previste per i teatri, con la piena capienza, il super green pass e le mascherine Ffp2, così vale la regola che sotto i 50 anni non c'è un obbligo di vaccino. La selezione degli artisti sul palco non può essere dirimente distinguendo vaccinati e no vax: si tratta di dati sensibili, che la Rai non può chiedere".

"Non c'è un piano B: se prendo il Covid, restiamo tutti qui" a Sanremo 2022 "per altri dieci giorni...". Lo dice con il sorriso e con scaramanzia Amadeus, alla vigilia della prima serata del Festival che si dipanerà da domani a sabato notte, quando sarà in realtà già domenica. Nelle scorse ore si era parlato dell'ipotesi Antonella Clerici come sostituta, ma erano solo voci, come spiegato dalla stessa conduttrice via Twitter.

"Sicuramente non finiremo subito dopo la mezzanotte, si andrà avanti almeno fino all'una e mezza", è la previsione, una promessa che potrebbe anche suonare come una benevola 'minaccia'. "Mi auguro che sarà il festival della gioia" afferma; e la presenza fra gli ospiti di Fiorello e di Checco Zalone, in tal senso, promette bene.