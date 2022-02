Sanremo, Cristina Marino rompe il silenzio sulla morte del padre: "Così mi hai protetta"

Crstina Marino rompe il silenzio sulla morte del papà, avvenuta nella giornata di ieri. Lo fa con un messaggio pubblicato su Instagram. La notizia si è diffusa prima del suo volere perché, proprio ieri, il marito Luca Argentero ha deciso di dare forfait al festival di Sanremo 2022, proprio per stare vicino alla moglie e madre della figlia Nina Speranza. L'uomo, di cui non si conoscono le ragioni del decesso, era un imprenditore originario della Sicilia e lascia anche un altro figlio maggiore, attivo proprio nell’azienda di famiglia.

Nel messaggio d'addio al padre, Cristina condivide proprio uno scatto del matrimonio con Luca. In una fotografia in bianco e nero, si vedono la modella radiosa ancora in abito da sposa che, sotto braccio al padre, si dirige verso l'altare. "Grazie papà perché ci hai insegnato che cos’è l’amore, ci hai insegnato cosa vuol dire prendersi cura di qualcuno", si legge nella didascalia. E ancora: "E tu a prenderti cura degli altri eri un campione. E io papà ti dico grazie dal profondo del mio cuore, perché che sono certa che poche persone al mondo hanno avuto la fortuna si sentirsi amati, protetti e coccolati come mi sono sentita io".

"Tanto eri tu, tanta era la tua grandezza - conclude Cristina - TANTO è il nostro amore".

In calce, tra le decine di migliaia di like, c'è anche il commento di condoglianze del marito Luca. Che decide di ribadire anche qui tutto il suo affetto per la sua compagna di vita. Lo fa simbolicamente con una emoticon a forma di cuore. Luca che, fino ad oggi, ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione, senza rilasciare alcuna dichiarazione pubblica e lasciano dare la notizia alle agenzie. Fatta eccezione per una replica rabbiosa ad una pagina di satira online che aveva ironizzato sulla morte dell'uomo, lasciando intendere che il forfait dell'attore torinese al festival fosse da ricondurre alla mancanza di voglia di partecipare.