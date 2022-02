"Le mie lacrime a Sanremo": il commovente tweet di Damiano dei Maneskin

Con una serie infinita di grazie, Damiano dei Maneskin commenta le lacrime versate ieri sul palco dell'Ariston al termine della seconda esibizione. La commozione del frontman della rock band italiana, vincitrice del festival di Sanremo 2021, è arrivata impetuosa dopo la canzone Coraline, cantata da Damiano con grande intensità. Questo il post pubblicato su twitter da Damiano: "Grazie a tutti voi che avete compreso il significato ed il peso di questa canzone nella mia vita. Grazie ai miei compagni che la portano sul palco insieme a me. Grazie a Fabrizio Ferraguzzo che l'ha prodotta ed oggi è la nostra spalla, migliore amico e manager. Grazie ad Amadeus che mi ha dato l'occasione di portarla sul palco più importante l'Italia. E grazie a te Giorgia che me l'hai fatta scrivere e vivere. A tutti voi, e alla musica, semplicemente grazie". In platea ad applaudire la band anche Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano.