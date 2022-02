Sanremo 2022, Damiano dei Maneskin si commuove: il pianto dopo l'esibizione

Sono tornati là dove un anno fa è nato tutto e l’emozione non poteva che essere immensa, sfociata in una comprensibile commozione dopo la seconda esibizione: i Maneskin hanno scatenato il pubblico dell’Ariston, lo stesso che nell’edizione che li ha eletti vincitori cantava e ballava da casa e oggi, finalmente, ha potuto tributare loro una standing ovation in presenza.

Alla fine della loro Coraline, cantata con un’intensità carica di emozione, le lacrime sono state inevitabili. Con gli occhi lucidi Damiano ha abbracciato Amadeus e gli applausi, forti, meritatissimi, sono stati per loro.