Dargen D'Amico a Sanremo 2022 con 'Dove si balla': canzone, testo e significato

Dargen D'Amico è tra i 25 Big di Sanremo 2022 con 'Dove si balla'. Dj, producer (vanta collaborazioni importanti tra cui Fedez, Club Dogo e J-Ax), viene spesso definito come un cantautore rap. Famoso dietro le quinte, tra gli 'addetti ai lavori', ha deciso di mettersi in gioco per la prima volta al Festival.

E' in gara con un brano dance, scritto da lui, che ha tutte le carte in regola per diventare un tormentone. Sonorità elettronica, anima rap, il testo è una riflessione sui cambiamenti figli della pandemia e le difficoltà degli ultimi tempi.

Dargen D'Amico a Sanremo 2022 con 'Dove si balla': testo

Mi piace la musica dance

Che pure un alieno la impara

E mi piace mi piace mi piace

Che non mi sento più giù

(Più giù)

Mi piace perché sa di te

Di quando ballavi per strada

E mi piace mi piace mi piace

Anche se non ci sei più

(6+)

Ultimamente dormo sempre anche se non sogno

Senza live con il pile sul divano

- Se dormi troppo poi ti svegli morto

Sono d'accordo...

Quindi dove andiamo?

Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine le cartoline

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va' a capire perché si vive se non si balla

