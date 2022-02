Sanremo, Dargen D'Amico: "Mi sono chiuso 2 anni, il Festival mi ha rimesso in piedi"

Blindato in hotel a Sanremo, Dargen D'Amico inizia a rilassarsi adesso dopo i primi giorni di tensione passati a scongiurare il Covid, che sta girando ovviamente anche al Festival. Questa è un'esperienza del tutto nuova per il rapper e producer, ultimamente abituato più agli studi di registrazione che al palcoscenico, ma mettersi in gioco è stato fondamentale in questo suo momento artistico e personale. Ce ne parla al telefono, tra le prove e un'altra intervista, in quei 15 minuti che nei ritmi serrati di Sanremo sono oro.

Sei una delle sorprese di questo Festival. E' più l'entusiasmo della nuova avventura o l'ansia da prestazione per affacciarti su una finestra così nazional popolare?

"Onestamente è un'esperienza che mi piacerebbe riuscire a concludere. Cerco di non prendere il Covid, che sta girando anche nell'ambiente del Festival e ho il terrore. Le mie paure sono soprattutto legate a quello. Sono guardingo per la situazione sanitaria".

L'anno scorso hai accompagnato Fedez. L'hai maturata lì l'idea di presentare una canzone tua?

"No, anzi. Mi sembrava l'ultima cosa che avrei fatto ma è successo che il brano è piaciuto ad Amadeus. Non avevo neanche l'idea di presentarlo il brano, sono stato spinto e convinto dai miei soci in questa operazione, che prevedevano e mi vedevano su quel palco. Alla fine mi hanno convinto".

Sei il primo cantautorap della storia di Sanremo. Ci spieghi questa definizione?

"E' una battuta che feci tempo fa in un'intervista, poi la definizione è rimasta. L'idea è fare musica pop-rap utilizzando le volonà espressive della musica italiana, che sono diverse da quelle dell'hip hop afroamericano. La forma si ispira a quello che succede negli Stati Uniti, il contenuto è all'italiana".

Dargen D'Amico che canta dopo Massimo Ranieri. Un Festival rivoluzionario sotto certi aspetti...

"Mi sembra ci sia da qualche anno la volontà di tradurre in questa settimana la musica italiana attuale, che contiene la tradizione e delle variazioni sul tema. Questo è merito di Amadeus. E' una chiara volontà della direzione artistica".

Immagino un Dargen D'Amico che canta dopo Ranieri. Il Festival ha fatto dei grandi passi in avanti...

"Mi sembra ci sia da qualche anno la volontà di tradurre in quella settimana la musica italiana attuale, che contiene la tradizione e delle variazioni sul tema. Questo è merito di Amadeus. E' una chiara volontà della direzione artistica".

Ce l'hai un rito scaramantico prima di salire sul palco?

"Bevo un bicchiere d'acqua".

'Dove si balla' è una riflessione sui tempi che stiamo vivendo ed è l'unica canzone in gara a parlare apertamente della pandemia. Tu come l'hai vissuta?

"L'ho vissuta come tutti. Sono stati due anni in cui ho fatto poco, in tutti i sensi. Mi sono limitato a stare in casa. Ho la fortuna di poter liberare le energie scrivendo, abbiamo tutti una valvola di sfogo e la mia è la scrittura. Non ho scritto molto per me ma per gli altri, su di me ero bloccato. Mi ero chiuso molto e fermato per quello che riguardava il progetto Dargen D'Amico. Cercavo qualcosa i forte per sbloccarmi e ricominciare e lo è stato questo brano. Poi penso non ci sia niente di più forte di Sanremo".

La pandemia ti ha fatto venire voglia di ballare?

"Sì, di ballare anche metaforicamente, nel senso di muoversi, di sudare, scambiare, di condividere davvero e non smettere di ricrearsi".

Questi due anni a molti l'hanno tolta la voglia di ballare, in molti raccolgono le macerie delle loro attività ma anche della loro salute mentale. E mentre il bonus psicologo è stato escluso dalla nuova legge di bilancio, la Lombardia istituisce lo psicologo di base gratuito per i cittadini. Che ne pensi?

"Trovo che sia vergognoso non ragionare di salute mentale in questo Paese, soprattutto in un periodo come questo. Spero però davvero che le energie nuove, giovani, riescano finalmente dopo una preistoria che ancora stiamo vivendo in Italia a far evolvere questo Paese. E la testa è fondamentale in questo" .

Un punto recuperato dalla Lombardia dopo la drammatica gestione di inizio pandemia?

"La gestione drammatica è dovuta non solo al sistema ma all'individualità. E' dall'individualita, dalla responsabilità personale, che deve partire il ritorno all'azione e al movimento. Però sì, sicuramente è un punto a favore per la Lombardia in questo momento, ma spero non resti solo di questa regione".

Torniamo a Sanremo. Se non vinci hai fatto il tormentone che ci accompagna da qui all'estate...

"Se ho fatto il tormentone non lo so ancora, ma se non vinco sicuramente sarà stata una settimana impegnativa e già per questo ringrazio il momento. Ho un sacco di cose da fare e non mi capitava da tempo, mi sono rimesso in piedi".

Da produttore, degli altri big in gara chi vorresti a bordo della tua squadra?

"Farei un brano con Mahmood e Giovanni Truppi e poi un altro con Massimo Ranieri e Blanco".

Giovanni Truppi è un'altra bella sorpresa...

"Io lo conosco da tempo e sono molto contento che ci sia anche lui, di fare insieme a lui questa esperienza. Anche se non ci si vede quasi mai".

Toto-big. Chi vince Sanremo?

"Elisa, io scommetto su di lei".