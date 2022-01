Sanremo 2022: cantanti, canzoni, ospiti, date e tutto quello che c'è da sapere

Tris di Amadeus. E' di nuovo lui, per il terzo anno consecutivo, a firmare la direzione artistica della 72esima edizione del Festival di Sanremo, portando avanti un percorso musicale, iniziato nel 2020, che ha segnato un cambiamento culturale importante nella storia della kermesse. I protagonisti, le canzoni, gli ospiti: in questo vademecum tutto quello che c'è da sapere.

Sanremo 2022 - Date

La 72esima edizione del Festival di Sanremo va in scena al Teatro Ariston dal 1 al 5 febbraio 2022, in onda su Raiuno e in Eurovisione.

Sanremo 2022 - Serate

Sono cinque le serate del Festival, dal martedì al sabato, giorno della finalissima. La musica sarà come sempre la grande protagonista, con i riflettori puntati sulla gara, ma non mancheranno gli ospiti, italiani e internazionali (Covid permettendo), che si passeranno il testimone sul palco dell'Ariston. Martedì 1 e mercoledì 2 i 25 Big si esibiranno in due tranche separate, mentre giovedì 3 di nuovo tutti insieme. Venerdì 4 serata speciale delle Cover, durante la quale gli artisti eseguiranno, da soli o con un ospite, un brano che potrà essere tratto non solo dal repertorio italiano, ma anche da quello internazionale degli anni 60', 70' o 80'. Nella quinta serata, sabato 4, torna la gara tradizionale e verrà proclamata la canzone vincitrice del Festival.

Sanremo 2022 - I conduttori

Al timone Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo per il terzo anno consecutivo, mentre è ancora mistero sulla presenza di Fiorello, spalla perfetta nelle due passate edizioni. L'unico nome che per il momento sembra essere confermato è quello dell'attrice Maria Chiara Giannetta, che sarà protagonista in una delle cinque serate, ma la protagonista di Blanca potrebbe non essere l'unica eroina delle fiction Rai. Il cast è ancora in via di definizione, ma Amadeus starebbe pensando di valorizzare le risorse di 'casa' andando a pescare proprio nelle serie tv di maggior successo. Ecco allora che si fanno largo i nomi di Luisa Ranieri, Vanessa Scalera, ma anche Anna Valle, Vittoria Puccini e le protagoniste de L'amica geniale, anche se non c'è ancora nulla di ufficiale.

Sanremo 2022 - Cantanti

Sono 25 i cantanti in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022. Ventidue sono Big già noti al pubblico, mentre tre sono esordienti vincitori di Sanremo Giovani, il contest per emergenti. Di seguito tutti i protagonisti e le canzoni:

Le Vibrazioni con Tantissimo

Highsnob & Hu con Abbi cura di te

Ditonellapiaga con Rettore con Chimica

Irama con Ovunque sarai,

Fabrizio Moro con Sei tu

Achille Lauro con Domenica

Aka 7even con Perfetta così

Ana Mena Duecentomila ore

La Rappresentante di Lista con Ciao ciao

Giusy Ferreri con Miele

Gianni Morandi con Apri tutte le porte

Noemi con Ti amo non lo so dire

Giovanni Truppi Tuo padre, mia madre, Lucia

Michele Bravi con Inverno dei fiori

Emma con Ogni volta è così

Rkomi con Insuperabile

Elisa con O forse sei tu

Mahmood & Blanco con Brividi

D'Argen D'Amico con Dove si balla

Massimo Ranieri con Lettera al di là del mare

Iva Zanicchi con Voglio amarti

Sangiovanni con Farfalle

Sanremo 2021 - Canzoni

Attento a ogni genere, Amadeus ha selezionato anche per questa edizione canzoni che vanno dal pop al rock, indie (anche se meno rispetto alle passate edizioni) e rap, accontentando così il pubblico di ogni età e offrendo uno spettacolo musicale per tutti i gusti. Nei 25 brani dei Big in gara a Sanremo 2022 si parla d'amore, di amicizia, ma ci sono anche molti pezzi introspettivi.

Sanremo 2022 - Ospiti

Per ora è stato annunciato solo Checcho Zalone, che sarà protagonista in una delle cinque serate. Gli altri nomi verranno svelati nel corso delle prossime settimane, ma nel frattempo non sono poche le indiscrezioni che circolano, dall'incursione di Tommaso Paradiso all'ospitata di Jennifer Lopez, con cui la Rai sarebbe in trattativa da mesi.

Sanremo 2022 - Regolamento

Per quanto riguarda le votazioni, durante le prime due serate è previsto che la Giuria dei giornalisti accreditati si divida in tre componenti di voto autonome: una giuria della carta stampata e delle tv, una delle Radio e una del web. Il peso percentuale sul risultato complessivo della votazione sarà così ripartito: giuria della carta stampata e tv 33 per cento; giuria del web 33 per cento; giuria delle radio 34 per cento. Dopo la votazione, verrà stilata una classifica delle canzoni eseguite in ciascuna delle due serate. Nella terza serata i 24 artisti proporranno le 25 canzoni in gara che saranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria Demoscopica 1000 - novità di quest'anno, composta da mille componenti selezionati secondo equilibrati criteri di età e di provenienza geografica che voteranno da remoto con una app ad essi dedicata - che avranno un peso sul risultato complessivo del 50 per cento. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dalle canzoni/Artisti nella Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 25 canzoni/Artisti in gara. Nella quarta e nella quinta serata, invece, la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web voteranno come unica componente, aggiungendosi al Televoto e alla Giuria 'Demoscopica 1000'. Nella serata finale, le 25 canzoni in gara verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e la media tra le percentuali di voto ottenute nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 25 canzoni/Artisti. Le prime tre canzoni in classifica saranno riproposte attraverso l'esecuzione dal vivo o attraverso registrazione audio-video. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione del pubblico con il Televoto; della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web; e della Demoscopica 1000, con un peso percentuale così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Demoscopica 1000 33%. La canzone/Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest'ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di Sanremo2022.