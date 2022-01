Ditonellapiaga e Donatella Rettore a Sanremo 2022 con 'Chimica': canzone, testo e significato

Ditonellapiaga e Donatella Rettore partecipano in coppia a Sanremo 2022 con 'Chimica'. Un tandem travolgente quello formato dalle due cantautrici: icona della musica anni '80 una (con cinque Festival sulle spalle), giovane emergente l'altra.

In gara con un brano dance, vivace, dal testo malizioso - scritto a quattro mani - e un ritornello capace di trascinare chiunque. Entrambe vivono un momento artistico molto produttivo, Ditonellapiaga è appena uscita con il nuovo disco, mentre quello di Donatella Rettore arriverà a marzo.

Ditonellapiaga e Donatella Rettore a Sanremo 2022 con 'Chimica': testo

E non so bene come dirlo

Come farlo

Ma ne parlo seriamente

E non conviene se lo fingo

Se lo canto

Se lo urlo tra la gente

E non mi basta avere un cuore

Per provare dell’amore veramente

E non mi servono parole per un poco di piacere è solamente

Una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

E non c'è dove oppure quando

Solo fango ed un impianto travolgente

E non c'è anticipo o ritardo

E se rimango vengo ripetutamente

E non m'importa del pudore

Delle suore me ne sbatto totalmente

E non mi fare la morale

Che alla fine, se Dio vuole è solamente

Una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

