Donatella Rettore e Ditonellapiaga ai ferri corti? "A Sanremo una lite furiosa"

Che succede? Se lo sbigottimento di Morgan, dopo che Bugo aveva abbandonato la scena nel bel mezzo della loro performance, sembrava ormai un ricordo lontano impossibile da rivivere, le ultime voci che arrivano da Sanremo accendono le speranze di chi vorrebbe rivedere qualcosa di simile sul palco dell'Ariston. Per adesso però, almeno pare, ci si deve accontentare del dietro le quinte.

Un social media manager presente alle prove di Donatella Rettore e Ditonellapiaga - già da diversi giorni a Sanremo, come gli altri Big - ha parlato su Twitter di una "furiosa lite" che sarebbe avvenuta tra le due, in gara insieme. "Pare che Ditonellapiaga e Donatella Rettore abbiano inaugurato l'Ariston con la prima furiosa lite di questa edizione" ha scritto, spifferando anche i presunti motivi del battibecco: "Pare che sia colpa dello stylist di Donatella. Sembra che a quest'ultima i look della sua compagna d'avventura proprio non vadano a genio".

Insomma un litigio per futili motivi, anche se le due la sera si sono mostrate insieme su Instagram, affiatate e felicissime mentre annunciavano l'arrivo del video di 'Chimica'. Allarme rientrato? Sembra di sì. Fatto sta che a Sanremo le coppie scricchiolano più di quanto si possa immaginare...