Grazie, Drusilla

Drusilla Foer

Visto che questa mattina in quel mondo che sono i social network - e che funziona per polarizzazione, per slang e per sfide in cerca del mongolino d'oro da assegnare a chi vince più like - già si polemizza attorno al fatto che "La donna più brava di Sanremo era un uomo", verrebbe da dire che no, Drusilla Foer, strepitosa ieri sul palco dell'Ariston, non vi ha insegnato davvero niente. Che il discorso su quanto mare ci sia tra i concetti di "unicità" e "diversità" proprio non vi è entrato in testa. Che è avvilente tornare a sottolinearlo dopo il successo ottenuto ieri sera dalla signora Drusilla, ma il punto non è che sia uomo o donna colui o colei che monologa sul palco, quanto piuttosto chi sono le persone che vengono chiamate dai direttori di rete a monologare (ormai è di gran moda) sui palcoscenici più importanti dello spettacolo italiano. E, eventualmente e soprattutto, di quanto intelligente talento ci stiamo privando per cedere, per usare le parole di Drusilla, alle convenzioni.

Che Drusilla avrebbe spazzato via con un colpo di lacca il virus della nostra epoca, ovvero la polarizzazione (e tanti altri malanni, tra cui la piaga della retorica), in favore di un elogio alla concretezza dell'apertura mentale, era apparso chiaro sin dal principio. Anzi, sin da prima del principio. Sin da quando al gioco alla guerra sollevato dal senatore Pillon contro un Sanremo all'insegna della "quota gender-inclusive" in cui sarebbe stato meglio "avere tra i conduttori un normale papà magari di ispirazione conservatrice", Foer ha replicato che sarebbe stata ben contenta di dividere col papà di cui sopra il palco, perché "bisognerebbe che questa nazione imparasse a stare tutti insieme, non a mettere alcune persone al posto di altre". Colpito e affondato. L'arma per disarmare l'odiatore è sempre quella: la gentilezza. La solita vecchia storia dei fiori infilati nei cannoni, insomma. Un gesto contro la (facile) controreplica al veleno di colui che l'ha definita "un uomo travestito da donna", quando Foer non ama neanche la defizione en travesti: Gianluca Gori è un performer, Drusilla è il suo alter ego femminile. E mai sapremo se è stato inventato per urgenze personali o esigenze professionali. Ma comunque grazie, Drusilla.

Grazie Drusilla per averci ricordato, appunto, la differenza tra unicità e diversità, spogliando la prima del valore comparativo della seconda. Grazie per aver spostato l'attenzione dal valore assoluto del personaggio Drusilla in quanto "icona Lgbt", come i media si sono apprestati a titolare, al concetto di libertà universale e non unicamente riferibile all'identità di genere (un tema di "Agradiana" memoria, avranno pensato i cinefili amanti di Almodovar). Sì perché, da qualsiasi spettro cromatico la si guardi, arcobaleno o meno, Drusilla - nata Gianluca 54 anni fa a Firenze - ha inventato una storia, la sua. Una storia fatta di una infanzia vissuta a Cuba con papà diplomatico, una gioventù di dissolutezza a New York in un negozio di abiti usati dove accontentava clienti del calibro Andy Warhol e Bruce Springsteen ("sì, passavano Freddie Mercury, Loredana Berté, ci si vedeva in giro, si mangiava pane e olio toscano nel mio magazzinaccio, ma era meno interessante di quanto s’immagini"). E questo gioco - che, nel suo caso, è un continuo equivoco, di fronte al quale chiedere la verità sarebbe come chiedere il trucco ad un mago - attiene alla forza di inventarsi ogni giorno il proprio, di percorso, tra "le fragilità da accudire e dolori da affrontare", come detto sul palco. Di fronte a Drusilla, tutto è possibile, purché si dia fondo alla versione migliore di sé, che ci si senta uomini o donne, che la propria ambizione sia allevare pulci salterine in Vietnam o semplicemente rinascere da una vita sbagliata.

Grazie Drusilla per aver fatto tutto questo spazzando via il (facile) campo della retorica, in favore di toni dissacranti, fatti di sagace e deliziosa perfidia al servizio della satira di costume ("Non è che posso ammorbarvi all'una di notte con discorsi sulla integrazione e diversità", cit). Toni che oggi, in tempi ormai maturi per il pragmatismo, funzionano sui telespettatori della tv generalista più di certe enfasi, ormai adombrate dalla repellenza di molti per il politically correct&simili. Grazie per non aver ceduto alla facile (potenzialmente iper retorica, iper virale) polemica sulla battuta di Iva Zanicchi, sbagliata ma puramente goliardica e dunque non maligna nelle intenzioni. Per aver consegnato fiori ad una donna, Donatella Rettore, dopo la pantomima dell'anno scorso su donne che rifiutavano fiori consegnandoli agli uomini dell'orchestra, sotto l'egida della battaglia dei diritti civili ma cadendo inevitabilmente in eccessi che portano le buone intenzioni della causa ad una deriva.

In questo senso, grazie Drusilla per non aver usato il (facile) vittimismo. Per aver scelto l'intelligente ironia al posto della lacrime facile di una vita che così facile non deve essere stata, vista la voce rotta dal piano in quel "sono io" gridato sul finale. Perché se è vero, come diceva Freud, che "scherzando si può dire tutto, anche la verità" è di certo più efficace oggi indossare il mantello di Zorro e fare una gag al grido di "per tranquillizzare tutti quelli che uomo vestito da donna, mi sono travestita", piuttosto che attaccare un pistolotto sulla propria infanzia segnata dal dolore.

Ma, soprattutto, grazie per il talento. C'è da ringraziarla, Drusilla, perché da tempo non si vedeva qualcuno che si mangiasse il palco con tanta padronanza. Ed è un peccato che l'artista si sia trovata da sola in diretta per pochi secondi (e per puro caso): in quegli attimi, con uno sguardo carico d'orgoglio rivolto alla platea, Drusilla ha condotto, improvvisato, ammiccato. In una sola parola, ha riempito la scena. Impeccabile la capacità di improvvisazione. Nessuna emozione tradita. C'è un mestiere, dietro, emerso nella voce rotta all'improvviso dalla dedica di Michele Bravi ("il fatto che tu sei qui è la dimostrazione che la meritocrazia esiste").

Ed infine, grazie Drusilla per avermi fatto riscoprire ancora una volta sapiosessuale: mai, due anni fa, avrei pensato di poter trovare attraente un uomo che si veste da donna. Io, donna, eterosessuale, così convintamente cisgender. E pensare che, in teoria, secondo certe secolari convenzioni, secondo certe definizioni sempre più obsolete di comunità, ero completamente fuori dal tuo target arcobaleno. Ma la verità è che, per fortuna, ha sempre meno senso di esistere.