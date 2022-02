Sanremo, perché il monologo di Drusilla a fine serata (ma per lei si apre futuro in Rai)

Perché il monologo di Drusilla Foer in chiusura di puntata, all'1.30? E' la domanda che rimbalza da stanotte sui social, ma anche da una scrivania all'altra della Sala Stampa del Festival, allestita al Casinò di Sanremo. L'attrice en travesti, che ha affiancato ieri sera Amadeus sul palco dell'Ariston, è sembrata blindatissima fin dal suo arrivo a Sanremo.

Nella conferenza di ieri è rimasta appena venti minuti. "Drusilla deve andare, fate ora le domande". Circa 6, poi via nel retro della sala, dove è rimasta scortata fino alla conclusione della conferenza, ed è ricomparsa direttamente la sera sul palco, dove ha dimostrato di essere la scelta più azzeccata di Amadeus in questa edizione. Brillante, autoironica, padrona della scena, è stata la coconduttrice perfetta, mettendo a tacere le polemiche di chi vedeva la sua partecipazione come propaganda lgbtq. L'atteso - e prevedibile - monologo sulla diversità (che lei preferisce definire "unicità") c'è stato, ma a fine serata. Forse per non dare adito a ulteriori critiche da parte degli anti-gender più ferventi, è l'1+1 che viene da fare, ma la risposta che dà il direttore di Raiuno Stefano Coletta parla di strategie da scaletta che onestamente ignoravamo: "C'è una regola della tv generalista, ovvero che incipit e conclusione devono essere forti. Quell'epilogo non avrebbe avuto lo stesso impatto dell'incipit. L'ultimo impatto è quello che resta in testa, tanto che stamattina ce lo ricordiamo tutti. Era premiante inserirla lì - continua - e bravi gli autori a capirlo. Start ed epilogo sono l'efficacia di una scaletta". Insomma il "gran finale" come c'era scritto nella scaletta e come confermato oggi anche Amadeus: "Sottoscrivo ogni parola ed era d'accordissimo anche Drusilla. Quando abbiamo detto gran finale dicevamo sul serio".

Il futuro in Rai

Dopo il successo di ieri sera per Drusilla Foer si potrebbe aprire una strada in Rai. Vederla al timone di un programma tutto suo è molto più che un'ipotesi, come fa sapere sempre Coletta in conferenza: "Penso che farò anche questa 'follia', non so ancora in che forma. Credo che Drusilla, che conosco bene, potrebbe accompagnare gli italiani con grande intelligenza, ma sono risposte epidermiche. Ha un bagaglio di intelligenza e grande ironia che servono in una tv generalista e sicuramente ci lavoreremo - assicura -. Le darei una seconda serata seriale, da lunedì al venerdì". Si spera prima dell'1.30.