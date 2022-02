Chi è Gianluca Gori, alter ego di Drusilla Foer a Sanremo: età, foto e Facebook

Chi è Gianluca Gori, alter ego di Drusilla Foer a Sanremo 2022? Attore ed inventore della co-conduttrice ospite della terza serata del Festival, è affascinante icona del mondo Lgbt. Sul suo profilo Facebook è possibile trovare molte info al riguardo, dall'età al lavoro alle sue foto, dal misterioso compagno alla vita privata.

Gianluca Gori: età e vita privata

Cinquantaquattro anni anni, nato a Firenze, alto un metro e 85, Gianluca ha ideato il suo alter ego in Drusilla, che invece di anni ne avrebbe 70 e che condividrebbe con lui solo la città d'origine. Su questo però la sua ufficio stampa racconta che, mentre l'età del primo è definita, quella della seconda è in divenire: "Gianluca Gori è del 1967 - ma l'età di Drusilla varia, come ama dire lei, dai 40 ai 70 anni, secondo come si sveglia la mattina".

Artista a tutto tondo, è attore ma non solo, anche cantante e in passato ha lavorato come fotografo: un vero e proprio performer. Il suo personaggio più conosciuto è Drusilla. "Uno dei personaggi più belli, eleganti, arguti, pungenti, intelligenti, ironici, colti e brillanti che la televisione abbia avuto la fortuna di ospitare negli ultimi quarant’anni", le scrive un amico sulla sua bacheca Facebook, a ridosso della terza serata.

Il lavoro e la carriera di Gianluca Gori

Dopo una formazione avvenuta presso l'istituto Statale d’Arte di Firenze, Gianluca Gori ha lavorato come fotografo, poi come attore, cantante e performer. L'inizio della sua carriera arriva in rete agli inizi degli anni Duemila, poi poi muoversi tra il teatro, la tv e il cinema nel corso del tempo, fino ad oggi.

La prima partecipazione televisiva è da ricondurre al 2012, quando interpreta per la prima volta proprio il personaggio di Drusilla, che all'epoca si chiamava Drusilla Gori: l'occasione è la trasmissione The Show Must Go Off di Serena Dandini. Poi continua a muoversi nelle trasmissioni collaterali ai grandi eventi: prima sostituisce Mara Maiochi allo Strafactor, ovvero un programma collaterale ad X Factor. A questo punto il ritorno a teatro con lo spettacolo Eleganzissima: protagonista è Drusilla Foer.

L'esperienza successiva in tv è al CR4 - Repubblica delle donne, programma di seconda serata ideato e condotto da Piero Chiambretti, giornalista sempre attento alle tematiche di costume emergenti: qui Gori è ospite fisso. Torna in tv nel 2020, ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

Anche il cinema è parte del suo cv: potete vedere Drusilla nel film Magnifica Presenza di Elio Germano.

Sanremo 2022, Drusilla Foer indossa vestiti già visti (e non solo): "Fatti dalla mia sarta, ho detto no ad alcuni brand"

Il rapporto tra Gianluca Gori e Drusilla Foer

Ma che rapporto c'è tra Gianluca e Drusilla? A raccontarcelo è la sua sarta, Rita Milano, che avrà l'onore e l onere di vestirla nel corso della sua partecipazione alla kermesse musica: "Diciamo che lei veste “la sera” di Gianluca. Lui, di giorno veste sportivo ma elegante. Lo ricordo quest’estate con un abito di lino color écru, un bellissimo signore dai capelli bianchi, molto curato… Gianluca stesso ha uno stile, lui e Drusilla si compensano".

Gianluca Gori ha un compagno?

Assolutamente niente è dato sapere a proposito della vita sentimentale di Gianluca Gori, dunque non sappiamo se abbia o meno un compagno. Questo a differenza di quella di Drusilla, che è stata invece una vita molto attiva dal punto di vista privato (essendo stata sposata con un texano prima, con un belga poi e ora "in pensione anche se un signore la corteggia portandole una bottiglia di brodo a settimana").

Il profilo Facebook di Gianluca Gori

Mentre su Instagram è attivissimo il profilo di Drusilla Foer, su Facebook Gianluca Gori coltiva un profilo personale raggiungibile proprio cercando Gianluca Gigo Gori, laddove Gigo è il nome con cui lo chiamano gli amici.

Le foto di Gianluca Gori