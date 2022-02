L'affondo di Eleonora Daniele a Checco Zalone nel giorno dopo Sanremo

Frecciatina inaspettata da parte di Eleonora Daniele a Checco Zalone nel giorno successivo alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022. All'indomani dei monologhi di Checco sul palco dell'Ariston, la conduttrice ha punzecchiato il comico per il "veto" che avrebbe messo sulla messa in onda delle sue esibizioni nelle altre trasmissioni televisive. Questione di diritti, evidentemente, che però alla presentatrice veneta non vanno giù, tanto da lavare i panni sporchi in pubblico.

"Non abbiamo i filmati di Checco Zalone perché sono vincolati", ha dichiarato in diretta Eleonora, scegliendo la schiettezza di fronte ai suoi telespettatori". Quindi il riferimento a quello che puo' essere considerato una sorta di competitor di Zalone nel corso di questa edizione del festival, ovvero Fiorello, che si è esibito nel corso della prima sera: "Meno male che abbiamo quelli di Fiorello che ci fa sorridere e ci permette di mandarli in onda", ha aggiunto.

Non solo Eleonora contro Zalone - i cui spazi nella kermesse, va sottolineato, sono stati i più seguiti in assoluto col picco delle 21.45 quando davanti allo schermo ci sono ben 16.214.000 telespettatori. A proposito dello sketch, in cui condannava omofobia trattando la favola tra calabresi e trans brasiliani, Valdimir Luxuria che ha sottolineato: "Perché parlare di trans sempre abbinandole alla prostituzione? Va benissimo la critica all’ipocrisia dei falsi moralisti ma si può fare di meglio evitando le solite battute sugli attributi sessuali (rima con “azzo”) e il numero di scarpe (48). Meglio ridere che deridere". Ma si sa che tanto più si è seguiti quanto più di è divisivi.