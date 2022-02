Sanremo 2022, Elisa scoppia a piangere dopo l'esibizione: "Sono distrutta"

Di bianco vestita ha stregato l'Ariston. Una fata, una dea, una figura eterea che ha strappato a Blanco e Mahmood il primo posto in classifica, la prima delle generali. Elisa però non trattiene l'emozione e dopo l'esibizione si lascia andare ad un pianto di felicità, dove le lacrime cadono dritte sul sorriso.

La cantautrice ha deciso di donare a tutti i suoi fan il video dove si mostra con i patch rosa per le occhiaie, perché subito bisogna pensare a domani, mentre guarda il soffitto per poi iniziare a sorridere e poi singhiozzare. Un mix di emozioni difficili da contenere. Prima dice "Sono distrutta" e poi con le mani giunte sul cuore aggiunge "morta". I commenti dei colleghi non sono mancati, dalla Rappresentante di lista a Nek a Tommaso Paradiso.

In una storia Instagram ha poi pubblicizzato l'uscita "ovunque" del singolo O forse sei tu mentre si divertiva sullo skateboard: ognuno ha i propri modi per scaricare la tensione.

Il regalo dei fan

Una fan ha fatto trovare a Elisa, sotto alla finestra della camera dove soggiorna, due regali: uno di questi è un angioletto, vestito di bianco proprio come lo era la cantautrice ieri sera. L'artista ha deciso di ringraziarla condividendo una storia con in sottofondo la canzone "Thank you" di Alanis Morissette.