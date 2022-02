Sanremo 2022: Emma inseguita dai carabinieri, lei come Orietta Berti?

La memoria non può non volare all'anno scorso quando Orietta Berti raccontò alla Vita in Diretta di essere stata inseguita dalla polizia. "Tre macchine della polizia mi hanno inseguito e mi hanno fermato. Mi hanno seguito perché non ci credevano - aveva raccontato - Mi ha fermato la polizia perché erano le 22.05 e, da Bordighera, sono andata a ritirare gli abiti all’hotel Globo di Sanremo. Tre macchine della polizia mi hanno inseguito e mi hanno fermata" l'anno scorso Sanremo era in una zona arancione rafforzata e c'era il coprifuoco.

Nessun inseguimento per l'Orietta nazionale, almeno per il momento, ma a prendere il suo posto ci ha pensato Emma, o almeno questo è quello che sembra. La cantante su Instagram ha condiviso due storie mentre era in auto e dietro di loro una macchina dei carabinieri con i lampeggianti accesi. "Raga l'inseguimento da parte dei carabinieri quanto valeva al Fantasanremo? Perché mi sa che sono fo**uta, eh sì... mi sa che mi devo pure fermà" queste le parole di Emma ancora emozionata dall'esibizione sull'Ariston.

Nella storia successiva, nella sua camera d'albergo, ha parlato solo di come fosse felice della serata e di come si era esibita: è evidente che quello non fosse un inseguimento e con grande probabilità i punti al Fantasanremo, a chi l'ha scelta per la sua squadra, non verranno assegnati. È possibile che fosse un'auto di scorta. Nelle prossime ore la cantautrice potrebbe ritornare sulla questione e spiegare le divertenti storie Instagram

