Emma a Sanremo 2022 con 'Ogni volta è così': canzone, testo e significato

Emma a Sanremo 2022 con 'Ogni volta è così'. Per lei è la terza volta in gara dopo il 2011, in coppia con i Modà, e la vittoria del 2012 con il brano 'Non è l'inferno'. Nel 2015 ha co-condotto il Festival accanto a Carlo Conti, insieme ad Arisa e Rocio Munoz Morales, per poi tornarci successivamente come super ospite.

La canzone, scritta insieme a Davide Petrella e Dario Faini, parla d'amore e dei pregiudizi che ancora ci sono intorno alle donne, spesso criticate per i loro comportamenti. A dirigere l'orchestra di Sanremo sulle sue note ci sarà Francesca Michielin, che si esibirà con Emma anche nella serata dei duetti, venerdì 4, quando porteranno sul palco dell'Ariston 'Baby one more time' di Britney Spears.

Emma a Sanremo 2022 con 'Ogni volta è così': testo

Lo vedi come sei

Arrenditi stanotte

Che non ci metteremo a tremare

Come foglie

Siamo stati mai liberi?

A volte

Sei tu che mi hai insegnato a giocare

A chi è più forte

E ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre "siamo come angeli"

E ti ripetevo sempre "per favore abbracciami"

Io per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

"Come sei bella nessuna mai, nessuna più di te"

