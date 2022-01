Fabrizio Moro a Sanremo 2022 con 'Sei tu': canzone, testo e significato

Fabrizio Moro a Sanremo 2022 con 'Sei tu'. Il cantautore romano torna a 4 anni dalla vittoria insieme ad Ermal Meta con il brano 'Non mi avete fatto niente', e a 15 dal primo trionfo all'Ariston, nelle Nuove Proposte, con 'Pensa'.

La canzone con cui è in gara tra i 25 Big, scritta un anno fa, parla d'amore. Una dichiarazione intensa e viscerale a una persona importante. Il brano anticipa l'Ep 'La mia voce', che uscirà proprio durante la settimana sanremese con 6 pezzi, mentre altri 6 arriveranno a settembre.

Fabrizio Moro a Sanremo 2022 con 'Sei tu': testo

Sei tu che dai origine a quello che penso

La distanza compresa fra me e l'Universo

Il motivo per cui la mia vita è cambiata

Sei tu che hai visto i miei sbagli ma non l'hai giudicata

E sei tu quel confine fra il giorno e la notte

Dove io mi nascondo con le mie mani rotte

Che continuo a scagliare su un muro che non cade giù

Ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto

Sei tu

Che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi

Sei tu

Il mondo che passa attraverso i miei occhi

E sei tu che mi inietti nel sangue il destino

E accompagni i miei passi come fossi un bambino

Sei la cosa più bella che ho sempre difeso

E hai sconfitto i miei dubbi quando io mi ero arreso

Che ci vuole una forza incredibile per dire buongiorno

Mentre provi a vagare fra te e chi sta intorno

Mi hai visto credere in me e poi non crederci più

Ma l'insistenza di esistere appesi ad un filo sottile

Sei tu



