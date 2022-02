FantaSanremo, cos'è e quali sono le regole del gioco che spopola in rete (e sul palco dell’Ariston)

Cos’è il FantaSanremo? Il termine è balzato forte in Eurovisone alle orecchie dei quasi 11 milioni di telespettatori che ieri erano sintonizzati sulla prima serata del Festival. Gianni Morandi lo ha pronunciato alla fine della sua esibizione e lo stesso ha fatto Michele Bravi che così ha suscitato la curiosità di chi alla fantasia della kermesse non ci pensava proprio, concentrato com’era sullo spettacolo reale scandito da musica, esibizioni e intrattenimento.

Di cosa si tratta? Di un gioco nato da fogli di carta e pc e diventato nel tempo un vero fenomeno social che, complice il lockdown, è stato regolamentato con un sito che prevede tutto un meccanismo molto simile al fantacalcio, con squadre che al posto dei calciatori hanno i cantanti schierati.

Come funziona FantaSanremo

FantaSanremo è nato nel 2019, nelle Marche, da un gruppo di appassionati del Festival. Il sito, promosso da Sky Wifi, prevede un regolamento stilato in ogni punto a partire dai ‘Baudi’, moneta virtuale con cui ogni giocatore, dopo essersi iscritto, può acquistare gli artisti in gara. Si parte da 100 baudi per averne 5. Come il Fantacalcio, si guadagnano o si perdono punti a seconda di quello che succede nel corso delle serate del Festival. E così, per esempio, la pronuncia da parte di un artista del nome del gioco fa guadagnare 25 punti a chi li ha scelti per la propria squadra, 50 punti per il 1° classificato della serata, 35 punti per il secondo, 25 per il terzo, 25 se dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio e così via. Sono anche previste delle penalità, come nel caso in cui l’artista non scenda le scale dell’Ariston (-5), inciampi sulle scale (-30), si presenti scalzo (-10). Alla fine delle cinque serate del Festival vince chi ha raccolto più punti. Cosa? Nulla di concreto, solo la gloria, oltre allo spasso di aver goduto della kermesse con maggiore partecipazione grazie a un tifo molto più appassionato.