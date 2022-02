Sanremo 2022, il figlio di Amadeus è una star: la dedica di Sabrina Ferilli

Da giorni si scherza a proposito del figlio di Amadeus, divertito telespettatore del festival di Sanremo al fianco della mamma Giovanna Civitillo. In prima fila, il tredicenne José Alberto Sebastiani ha sostenuto il papà nelle sue prestazioni sul palco dell'Ariston ed ha ballato i brani più allegri come "Dove si balla" di Dargen D'Amico, per poi finire protagonista del monologo di Sabrina Ferilli nella serata conclusiva. Il loro abbraccio ha concluso il monologo dell'attrice romana ed aperto la serata.

Divertente l'aneddoto di Ferilli su come Amadeus l'avrebbe ingaggiata per la kermesse ligure. E c'entra proprio il piccolo Josè. Nel momento in cui infatti il conduttore e direttore artistico stava passando in rassegna i possibili ospiti da invitare al festival, il ragazzino gli avrebbe detto: "Papà, una ospite ce l'hai già, è Sabrina". Un'idea che poi si è concretizzata e non solo, si è anche rivelata vincente, se si considera il successo del "non monologo" dell'artista romana.

La rivelazione di Fiorello su Josè

Sull'ascendente del ragazzo a proposito delle scelte del papà aveva già scherzano anche Fiorello, spiegando che, quando lo showman era ancora indeciso rispetto alla possibilità di accettare l'invito di Amadeus, è stata proprio la tenerezza di Josè a convincerlo.

Chi è Josè, figlio di Amadeus

Tredici anni, Josè è l'unico figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, sposi dal 2009. Il bambino è nato nello stesso anno. Il nome nasce dalla fede calcistica di Amadeus, quella per la squadra dell'Inter. "Quando ho incontrat Josè Mourinho mi sembrava avessi visto Monica Bellucci. Sono tornato al mio posto, Giovanna era incinta di pochi mesi e le ho detto ‘se è maschio lo chiamiamo Josè’, lei mi ha detto ‘scordatelo’ ma io ho chiamato la pancia per 9 mesi". Non a caso, padre e figlio condividono la stessa passione calcistica, citata anche nel corso dell'ultima serata di Sanremo.