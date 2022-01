Sanremo, Amadeus e la corte spietata a Fiorello: ci sarà?

Come ogni giorno, ormai da una settimana a questa parte, anche stamattina Amadeus ha bussato alla camera 407 dell'hotel Globo di Sanremo - che nelle ultime due edizioni del Festival ha ospitato Fiorello -, ma dello showman non c'è ancora traccia.

Il direttore artistico sta facendo una corte spietata all'amico fraterno che lo ha affiancato per due anni consecutivi sul palco dell'Ariston, spalla perfetta (e insostituibile) e ago della bilancia di un successo da record. E se fino all'anno scorso Amadeus continuava ad assicurare, di puntata in puntata, che non sapeva cosa avrebbe fatto Fiorello - unico artista che può permettersi tanta libertà - quest'anno non sa ancora se si paleserà o meno nel teatro della città dei fiori che dal 1 al 5 febbraio ospiterà la 72esima edizione del Festival.

Proprio così. I muri dell'albergo parlano di un Amadeus speranzoso di veder comparire da un momento all'altro il suo 'Ciuri'. Il conduttore lo aspetta a braccia aperte - e pare gli stia facendo una corte spietata, per amor suo ma anche del pubblico che nel rivederlo troverebbe senza alcun dubbio uno dei migliori motivi per pagare il canone -, ma Fiorello non dà ancora notizie. "Purtroppo non c'è ancora nessuno" scrive Ama su Instagram, davanti a quella camera vuota. Si aprirà prima o poi? Ci sono ancora un paio di giorni di tempo, ma Fiore potrebbe arrivare anche in corsa e troverebbe comunque il tappeto rosso fino all'ingresso dell'Ariston.