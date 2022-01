"Fiorello è arrivato a Sanremo": tutti i dettagli sulla sua partecipazione al Festival

Ha bussato per giorni Amadeus alla porta della camera 407 dell'hotel Globo di Sanremo, sperando che Fiorello, il suo Ciuri, amico fraterno e spalla preziosissima nelle precedenti edizioni del Festival, gli aprisse. Ogni tentativo, però, è stato vano: a due giorni dall’inizio della 72esima edizione della kermesse, nessun segno di presenza dello showman è balzata agli occhi del conduttore fino ad ora, quando la notizia del suo arrivo è stata diffusa sui social dal settimanale Chi.

"Fiorello è arrivato a Sanremo"

“Completamente coperto da maschera e cappello, Fiorello è appena arrivato a Sanremo, all'hotel Globo, Alloggerà per tutta la settimana nella camera di fronte a quella di Amadeus, come sempre” si legge nell’ultimo post pubblicato dall’account Instagram del settimanale che aggiunge dettagli circa il ruolo che lo showman potrebbe avere al Festival. Stando alle indiscrezioni, gli interventi di Fiorello nel corso delle serate saranno a sorpresa, nella serata d'apertura di martedì e in quella finale di sabato con altre incursioni durante la settimana.

Al momento, nessuna conferma o smentita giunge dai canali ufficiali del Festival: non resta che attendere di vedere se domani, bussando ancora alla porta di Fiorello, Amadeus finalmente troverà il suo Fiore ad aprirgli.