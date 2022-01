Sanremo 2022, l'assenza di Fiorello sembra ormai certa

Fiorello potrebbe non partecipare a Sanremo 2022. Questa supposizione si sta facendo sempre più pesante e i giorni mancanti al Festival della canzone italiana sono sempre meno. Su Fiorello non v'è certezza, potremmo dire parafrasando Lorenzo de' Medici, anche perché le dichiarazione di Amadeus sull'amico sono molto criptiche.

A Rtl 102.5 ha confidato che loro sono come fratelli, si conoscono da 35 anni e che Fiorello ormai non lo sopporta più: "Lui ormai non mi sopporta più. Io sono un marcatore stretto, mordo le caviglie, vediamo che succede. Lui è imprevedibile. Io ho prenotato la camera qui di fronte la mia, in questo momento è vuota. Speriamo che venga qualcuno ad aprire la porta". E nell'intervista rilasciata a Chi non ha aggiunto molto di più, ha solo lasciato intendere che potrebbe partecipare, ma questa possibilità sembra remota. Parlando degli amici di sempre, come ad esempio Gerry Scotti, Jovanotti e quindi anche Fiorello, Amadeus ha spiegato che lui non obbliga nessuno a partecipare e anzi se avesse invitato tutti sarebbe stato troppo scontato. Sul perché il palco dell'Ariston abbia accolto solo Fiorello ha dichiarato: "Con lui siamo come fratelli. Ma l'amicizia non può mai farsi sentire in dovere di fare una cosa. L'amicizia presuppone che le porte dell'Ariston siano spalancate, lasciando libero chi vuole di venire. Il mio messaggio è: Sappi che io faccio questa cosa, se vuoi esserci puoi chiamarmi anche un minuto prima".

Il conduttore e direttore artistico ha poi ribadito che delle camere, al momento vuote, prenotate ci sono: "Mi costa un po', ma sono felice di farlo". Non ci resta che aspettare la conferenza stampa di lunedì o al massimo scoprire, dalle foto dei paparazzi, se la famosa stanza di fronte ad Amadeus rimarrà vuota o meno.

Che festival si prospetta senza Fiorello?

La presenza del comico e showman è stata salvifica per l'edizione dello scorso anno, nonostante fosse senza pubblico l'Ariston è sembrato sold out, ha saputo scaldare i cuori e strappare risate anche se situazione in Italia non era delle più rosee. Sanremo quest'anno potrebbe sopravvivere senza Rosario? È una domanda alla quale è difficile rispondere perché con la sua innata ironia, Fiorello è in grado di cambiare le sorti dello show che dura circa cinque ore. È vero però che tra co-conduttrici e ospiti il divertimento dovrebbe essere in parte assicurato.