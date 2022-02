Sanremo, Fiorello è ripartito e non ci sarà: la telefonata con Amadeus

Fiorello non sarà questa sera sul palco dell'Ariston per la seconda serata di Sanremo e molto probabilmente non ci sarà neanche nelle altre. Lo showman, mattatore della prima puntata - che ha segnato un record storico - vedrà il resto del Festival da casa, come ha fatto sapere durante la conferenza stampa di oggi.

Amadeus ha telefonato all'amico, già in macchina di ritorno verso Roma. I due amici hanno commentato lo straordinario successo di ieri sera. "Sono molto contento di esserci stato" ha detto Fiorello, aggiungendo: "Ama mi conosce bene, sono pigro, sono ansioso, ce ne ho sempre una. Con gli anni peggiore. Stavolta è andata bene. L'anno scorso è stato pesante. Bello, ma pesante. Ci meritavamo quello che è successo ieri sera".

"Sei un amico Ciuri, ti voglio bene" lo ringrazia ancora Amadeus. Il saluto di Fiorello ha la forma dei titoli di coda: "Grazie a voi, finalmente stasera posso fare lo spettatore. Mi godrò una seconda serata fantastica, non vedo l'ora. Ho il plaid pronto e la tisana al tiglio". Un'uscita di scena inaspettata, che il direttore artistico si sente di confermare: "Credo che non tornerà - ha risposto alle domande dei giornalisti - poi non lo so, io fino a pochi giorni fa non sapevo neanche se veniva alla prima. Ma credo di no".