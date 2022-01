Sanremo 2022, Francesca Michielin direttrice d'orchestra per Emma Marrone

"Dirige l'orchestra Francesca Michielin, canta Emma Marrone", questa è la novità annunciata oggi dalle due cantautrici. Quindi anche quest'anno Micheilin tornerà a Sanremo 2022, ma non come concorrente: come direttrice d'orchestra. La felicità delle due è ben evidente e si percepisce dalle parole scelte da Francesca: "Si torna a Sanremo. Ma questa è una nuova prima volta in riviera: dirigerò l’orchestra per @real_brown (Emma Marrone)! È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera di Emma fin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio. E la adoro per essere un’artista diretta e senza retropensieri. Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il festival da un’altra prospettiva, orchestrando, imparando, vivendo con i musicisti la dinamica e l’interpretazione di un pezzo che vi farà commuovere".

Anche Emma Marrone non nega che per lei è un vero piacere poter condividere il palco con l'amica e collega: "Quando Francesca Michielin mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì. Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera “diversa” è stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme. Sono felice e onorata di averla al mio fianco in questa avventura! Un modo per festeggiare i suoi 10 anni di carriera e per dimostrare ancora quanto siamo coraggiose e quanto amiamo la musica".

Il supporto di amici e colleghi

In molti hanno commentato la bella notizia, da Miriam Leone a Caterina Balivo, Andrea Delogu, Alessandro Cattelan e anche Valerio Lundini che oltre alle congratulazioni fa un pronostico su come andrà la presentazione "Dirige la maestr*".