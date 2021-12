"Con tanti italiani, prendete una cantante spagnola": Francesco Monte contro Sanremo e Ana Mena

Francesco Monte non l'ha presa bene. All'ex tronista di Uomini e Donne, che da tempo prova a far decollare la sua carriera musicale, non è piaciuta la scelta della produzione di Sanremo 2022 di includere tra i Big la cantante Ana Mena, nata e cresciuta in Spagna e nota in Italia per tormentoni estivi come A un passo dalla luna. Nel dettaglio, Monte contesta le origini dell'artista, sottolineando che, da regolamento, la kermesse musicale dovrebbe includere esclusivamente brani italiani.

"Ma non era il Festival della Canzone Italiana?", sbotta Monte su Instagram all'indomani dell'annuncio di Amadeus sull'intero cast che sarà presente all'Ariston dal primo al cinque febbraio prossimi. "Non dovrebbero essere tutti cantanti italiani?", prosegue. "Signora Rai - si legge ancora - Con tutti i cantanti italiani che ci sono, che ci provano, che si impegnano e che fativano, lo trovo poco ripsettoso e guori regolamento. Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara, ma solo esibirsi come ospiti... E' cambiato qualcosa rispetto a noi italiani?".

Nessuna risposta ufficiale, al momento, è arrivata dalla Rai

Chi è Ana Mena

Ana Mena Rojas, nata ad Estepona, in Andalusia, nel 1997, ha raggiunto la popolarità in Italia grazie a brani diventati vere e proprie hit nella stagione estiva, spesso interpretate al fianco del rapper Rocco Hunt. Tra queste, Una volta ancora e A un passo dalla luna.

In Spagna, invece, la sua popolarità è iniziata nel 2006 dopo aver vinto la dodicesima edizione dei Veo Veo Awards, anche se la sua carriera è decollata quando ha partecipato alla miniserie Marisol, la película. Attrice e cantante, è pronta ad approdare a febbraio nella città dei fiori, continuando la sua fortuna nel Belpaese. Anche se questo non piace proprio a tutti...