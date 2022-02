Il bullismo su Gianluca Grignani. E la lotta al "body shaming" solo quando vi pare

Gianluca Grignani, 49 anni, al Festival di Sanremo 2022

Ah, l'ipocrisia della rete. Ah, l'ipocrisia di questi tempi. Ascoltavo tempo fa un'intervista ad una professoressa di un liceo che parlava di come, oggi, gli studenti sono tanto meravigliosamente attenti a tematiche quali i diritti civili e l'ecologia - questioni che hanno sostituito quella che fu la politica per i genitori - quanto si mostrano invece poco empatici rispetto ad altre minoranze, come chi vive la disabilità o il dramma dell'immigrazione. Dichiarazioni di fronte alle quali il conduttore replicava con amarezza che la mancanza di interesse nasceva dal fatto che "non sono trend". Rammarico, sì. Ma evidentemente pura realtà. Che l'amore per l'indignazione di quest'epoca "social" riguardi esclusivamente questioni dal campo ben limitato è apparso piuttosto chiaro anche ieri sera, quando sul palco del Festival di Sanremo 2022 è salito Gianluca Grignani e su di lui si è scatenata una gogna impietosa che, se rivolta a qualcun altro, vittima magari di qualche altra problematica che non fosse una dura risalita dopo un periodo di eccessi, riempirebbe oggi le prime pagine dei giornali attorno al solito dibattito su quanto siamo poco inclusivi. Perché evidentemente il fragile benessere della mente, benché sdoganato in pompa magna dai Ferragnez su Prime, "non è trend". E sfotterlo è (ancora) accettabile.

Nella galleria degli orrori di coloro che hanno sfottuto Grignani nei pochi minuti di esibizione sul palco col cantante Irama (rendendolo virale con oltre 35mila tweet), e peraltro in quel festival che è all'insegna del "monologhismo" spinto sui diritti, non c'è alcun assolto. Ci sono persone comuni, sobillate dagli influencer del Twitter, quelli che giocano alla gara di chi riesce a essere più simpatico in 280 caratteri, per capirci. Ci sono anche fior fior di giornalisti, il Twitter che piace al Twitter che piace, per intenderci, gente che, quando twitta, tiene spesso a precisare nei toni la propria distanza dal "Paese reale" ma che ieri si è mischiato ben bene a questo unico girone di squallore. Una specie di gioco del soldato che, per chi non avesse seguito, è presto spiegato: oggetto degli sfottò, l'inquietudine del cantante, spesso sopra le righe nelle proprie esibizioni (non ieri, precisiamo, quando ha portato in scena un brillante spazio di puro intrattenimento, fatto di fame di pubblico ed energia) e che solo lo scorso ottobre, dopo anni di pruriginoso chiacchiericcio, ha rilasciato una intervista in cui ha parlato, con coraggio e trattenendo a stento le lacrime, dei dolori di una vita, dei tre anni precedenti passati chiuso in casa a scrivere, della difficoltà nell'intima gestione tra persona e personaggio, di quel tatuaggio sul braccio in cui c'è scritto "ricordati di volerti bene" e, soprattutto, dei problemi con la droga.

La galleria degli orrori

Ebbene, ad accogliere Grignani, al termine di questi tre anni e mezzo chiuso in una stanza, anni in cui racconta di essersi dedicato esclusivamente al suo estro, un bullismo di cattiverie incentrate proprio sul tema delle sue fragilità ammesse con coraggio. Grignani, look eccentrico e lunga chioma, è per dire "Zucchero che s'è magnato troppo Zucchero", "Claudio Amendola nel ritorno del monnezza" (Eccoli qui, quelli del body shaming!). E ancora, in una gallery di cui riportiamo per pietà solo il peccato e non il peccatore, leggiamo altri bassifondi di comicità: "Il codice per votare Grignani è: Scotch84" (oltre 3000 like e 300 retweet), con annesse risposte del calibro "Pensavo cantasse 'Barbera e Champagne'"; "Grignani canta la mia sbornia tra le dita"; "Destinazione Enoteca, Enoteca in città"; "Grande Grignani, ora Adinolfi chiede i cani molecolari fuori all'Ariston"; "Menomale che all’entrata fanno i tamponi e non i palloncini". Per chiudere con i 4000mila like a "Non riesco a capire se sia fatto, ubriaco o entrambi", fino ai duemila like a "Irama punta al Fantasanremo con grignani che more ncopp o palco. E poi: "E' arrivato a Sanremo con Irama perché aveva letto il nome al contrario", "Grignani ha la faccia di uno che non si è mai chiesto cosa ci mettono dentro". Eccetera eccetera.

Ah, quelli del body shaming

Eccoci, in tutta la nostra bellezza, noi paladini dell'inclusività, del body positivity, della normalizzazione dei tabù, noi inventori di derive battagliere come il voice shaming, l'hair shaming, lo sdoganamento dei foruncoli sul viso col benestare dell'influencer marketing sui prodotti di bellezza (!). Ma non del rispetto di uno come Grignani, verso cui, prima ancora che salisse sul palco, già mugugnavamo con la bava alla bocca fantasticando pruriginosi sulle indiscrezioni su presunti dissidi, litigi e risse col compagno di palco Irama ("a mo' di Bugo e Morgan", si rideva). Ma in fondo, Grignani non è certo la sorella della Ferragni, le sue battaglie valgono meno. E noi siamo maestri di empatia solo con certe categorie. Che poi un po' quello che sta accadendo per Ana Mena, in gara col brano "Duecentomila ore", spagnola, carina e dunque degna di finire nello sfottò generale visto che, proprio in quanto carina, avrà sicuramente più armi per reagire. Lo vuole la legge della discriminazione a piacimento.

Certo e per fortuna - va detto - ieri sera nel pluralismo di ogni shitstorm che si rispetti, compresa quella contro Grignani, c'è stato anche chi ha zittito tutto con molti meno caratteri di quelli concessi: "Non fa ridere". Anche perché sottopelle c'è altro. La verità è stata ancora una volta sul piano reale e non su quello virtuale. In platea e non sui social. Nell'entusiasmo del pubblico sulle note di La mia storia tra le dita, che proprio il palco dell'Ariston ha lanciato ad un successo straordinario negli anni Novanta (palco su cui poi sarebbe tornato altre sei volte, tra "Cammina nel sole" e "Lacrime dalla luna"). Nell'abbraccio ad un artista che si è fiondato tra i sedili del teatro non appena ha messo piede in scena, affamato del ritorno a cantare, in cerca ancora una volta di quel calore rinfrancante che da sempre dichiara di rintracciare tra le persone, perché - come ha concluso proprio nell'intervista di ottobre - "penso che mi abbia capito solo la gente".