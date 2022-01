Gianni Morandi a Sanremo 2022 con 'Apri tutte le porte': canzone, testo e significato

Gianni Morandi a Sanremo 2022 con 'Apri tutte le porte'. Il cantante torna in gara al Festival per la settima volta, a 22 anni di distanza dall'ultima. Nel 2000, infatti, partecipò con 'Innamorato', classificandosi al terzo posto. Nell'87 vinse insieme a Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri con 'Si può dare di più'. Per due edizioni invece, nel 2011 e nel 2012, ha vestito i panni del conduttore.

La canzone è scritta da Jovanotti e prodotta da Mousse T., che dirige l'orchestra e si esibirà insieme a lui durante la serata dedicata alle cover, venerdì 4, in un medley. La collaborazione con Cherubini è nata dopo l'incidente alla mano, come ha raccontato Morandi: "Sono stato quasi un mese in ospedale. Un giorno mi chiama Jovanotti per sapere come stavo. Parlando, mi propone di cantare 'L'allegria'. Da lì è nata la nostra collaborazione".

Gianni Morandi a Sanremo 2022 con 'Apri tutte le porte': testo

A forza di credere che il male passerà

Sto passando io

E lui resta

Mi devo trascinare presto fuori di qua

Dai miei pensieri pigri nella testa

Fare qualcosa

Oppormi all'inerzia e alla sua forza

Che rammollisce il corpo mio da dentro

Mantenendo rigida la scorza

Ogni giorno mi sveglio e provo

A dire questo è un giorno nuovo

Se funziona o no non lo so forse sì

Vai così vai così vai così vai così

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Gioca tutte le carte

Fai entrare il sole

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Brucia tutte le scorte

Fai entrare il sole



Il testo completo su Tv Sorrisi e Canzoni