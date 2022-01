Gianni Morandi sul rischio squalifica: "Senza il precedente di Fedez mi avrebbero escluso"

Manca poco all’inizio della 72esima edizione del Festival di Sanremo e Gianni Morandi, tra i 25 Big in gara, si prepara all’evento che per una svista rischiava di essergli precluso. All’inizio di gennaio, infatti, il cantante ha pubblicato un video sul suo profilo Facebook, cancellato circa mezzora dopo, in cui in sottofondo si ascoltava la canzone 'Apri tutte le porte', scritta per lui da Jovanotti. “Si è trattato di un puro inconveniente tecnico dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell'incidente occorsogli alcuni mesi fa” ha poi fatto sapere la direzione artistica del Festival annunciando la permanenza nella kermesse dell’artista che oggi è tornato sullo spiacevole episodio. Il riferimento è andato a Fedez che l’anno scorso fu protagonista dello stesso increscioso accadimento.

“Mi hanno perdonato, ma credo mi abbia salvato il precedente dello scorso anno con Fedez. Senza quello chissà” è stato il commento rilasciato da Gianni Morandi al Corriere dove ha anche fatto una riflessione sulla regola vigente: “In futuro lascerei anche la libertà di far sentire 15 secondi prima del Festival, non di più altrimenti si capisce il senso della canzone”.

La canzone scritta da Jovanotti

'Apri tutte le porte' è stata scritta per lui da Jovanotti. “Tutto è nato quando mi ha chiamato dopo 27 giorni di ospedale l’anno scorso e mi ha offerto “L’allegria” come terapia per l’umore. Dopo quell’esperienza è nata questa canzone che parla di speranza” ha spiegato Gianni Morandi, reduce dal brutto incidente dello scorso marzo che adesso.