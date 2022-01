Giovanni Truppi a Sanremo 2022 con 'Tuo padre, mia madre, Lucia': canzone, testo e significato

Giovanni Truppi a Sanremo 2022 con 'Tuo padre, mia madre, Lucia'. Prima volta al Festival per il cantautore napoletano che ha 10 anni di brillante carriera sulle spalle e un'inconfondibile capacità di scrittura.

La canzone parla d'amore, dell'importanza di scegliersi anche nei momenti difficili della vita e delle relazioni, e approfondisce il modo di vivere un rapporto in età adulta. La Lucia del titolo è sua figlia. Il brano fa parte della raccolta 'Tutto l'universo', in uscita il 4 febbraio, che è il ritratto più fedele di Truppi attraverso le sue 15 canzoni più rappresentative.

Giovanni Truppi a Sanremo 2022 con 'Tuo padre, mia madre, Lucia': testo

Quando ti ho incontrata per la prima volta

Ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino

Senza pensarci, d'istinto, ti ho guardato la mano

Per vedere se fossi sposata.

Brillano le teste e scintillano le stelle

Corrono corrono corrono, gli occhi si chiudono gli attimi cadono

Dimmi se sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui.

O siamo sempre stati qui?

E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato

Ripenso a quel momento e mi fido di lui,

E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto lo so che per quello che vogliamo fare noi un per cento

È amore e tutto il resto è stringere i denti.

E se domani tuo padre, mia madre o Lucia

Ascolteranno queste parole

Si chiederanno, come mi chiedo anch'io, se questo è un amore

Risponderò come rispondo anche a me

Che

Amarti è credere che

Che quello che sarò sarà con te.



