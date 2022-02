Sanremo, Giovanni Truppi: "Non mi interessa vincere, solo portare la mia musica"

(La videointervista a Giovanni Truppi)

"Una volta da ragazzino avevo mandato una canzone a una casa discografica che forse l'avrebbe mandata al Festival". Giovanni Truppi ci racconta questo aneddoto oggi, a vent'anni di distanza, a poche ore dal suo esordio a Sanremo. Il cantautore napoletano è una delle sorprese di questa edizione, vincitore del Premio Lunezia: "Sono molto contento di questo riconoscimento, è un onore - dice ai microfoni di Today - Ho scoperto che è un premio battezzato da Fabrizio De Andrè, negli ultimi anni lo hanno vinto Diodato, Madame, artisti che mi piacciono moltissimo e sono onorato".

Umiltà da vendere e una passione travolgente per la musica, Truppi commenta così la sua partecipazione al Festival: "Me ne importa relativamente di vincere. E' bello avere dei riconoscimenti, perché è un attestato di stima per il lavoro che fai, ma sono qui per portare la sua musica". In gara con 'Tuo padre, mia madre, Lucia', rivela che c'è molto di lui in questa canzone: "C'è una parte autobiografica, come a volte mi succede con le mie canzoni. Mio malgrado, perché in realtà sono abbastanza pudico e timido, ma la mia storia personale a volte è materia di lavoro per me. Ci ho lavorato con altri artisti e per fortuna queste presenze bilanciano il punto di partenza che è così personale. Lucia è il nome di mia figlia, quindi più personale di così".

L'amore per Napoli

A muovere i passi di Giovanni Truppi non solo la musica, ma anche Napoli, la sua città: "Non è una presenza evidente nella mia musica, ma allo stesso tempo credo che sarei una persona diversa se non fossi nato a Napoli. Sono molto grato a questa città perché ti regala come degli occhiali per guardare il mondo, le cose, che sono abbastanza peculiari e speciali soprattutto per chi vive in occidente". Profonda gratitudine la esprime anche nei confronti della tradizione musicale napoletana: "E' molto importante per me, dalle canzoni tradizionali napoletane fino a Edoardo Bennato e Pino Daniele, ma anche i 99 Posse, Almamegretta. Tutti noi che facciamo musica in Italia siamo debitori alla scuola della canzone napoletana". Poi ancora sulla partecipazione a Sanremo: "Sono felice se la mia canzone intercetterà un pubblico più ampio, è una gratificazione, ma ho sempre cercato in quello che scrivevo di non fare dei passi in questo senso. Non è canzone che avevo scritto per Sanremo, è un pezzo molto mio e non nasce da questa esigenza".

La vigilia del debutto

Giovanni truppi si esibirà per la prima volta nella serata di mercoledì: "La tensione c'è, ma c'è anche molta concentrazione e tanto lavoro con tutta la squadra - ci spiega -. Questo da una parte è buono perché ti fa stare meno con la tua tensione, ti aiuta ad alleggerirla. Non ho riti scaramantici, ma prima di suonare sento salire la temperatura corporea e se non ho questa sensazione mi preoccupo e penso che il concerto non andrà bene. In questo momento storico potrebbe essere un problema". Su Dargen D'Amico, che ha confidato a Today che farebbe una canzone con lui tra tutti gli altri Big in gara, non usa mezzi termini: "Sarebbe un onore. E' un grandissimo artista, lo seguo da tempo e quando ho scoperto la sua musica è stata una bella epifania nella mia vita". Sul toto-big, invece, non si sbilancia: "Sono un po' scaramantico e non credo porti bene pronosticare la vittoria di qualcuno. Spero che nessuno lo faccia con me e ricambio a mia volta. Speriamo che vinca la bella musica".