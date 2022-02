Sanremo, Giusy Ferreri: "Mia figlia è fan di Blanco, canta un po' la mia e un po' la sua"

(La videointervista a Giusy Ferreri)

Giusy Ferreri torna a Sanremo dopo cinque anni, con una canzone diversa dal solito e da mamma. Durante l'ultimo Festival la cantante era incinta di Beatrice, che oggi la guarda da casa: "Mi ha stupito che l'altra sera è riuscita a rimanere sveglia nonostante avessi cantato per ultima - racconta a Today - Lei mi segue con molto entusiasmo, è molto di parte ma anche lei ha i suoi miti. E' una grande fan di Blanco. Canta un po' la mia e un po' la sua".

'Miele' è un pezzo romantico, dal sapore retrò, che nasce da una scelta ben precisa: "Stavo cercando la giusta strada per trovare un modo di spostarmi in maniera non troppo repentina da quelli che sono stati i miei brani degli ultimi anni - ci spiega -. La collaborazione con Takagi e Ketra, Federica Abare e Daniele Petrella, mi ha dato modo di riscoprire una nuova me in una veste più solare. Volevamo trovare un modo per portare avanti questa bella collaborazione ma con qualcosa di diverso. E' arrivata Miele, ci è sembrata orecchiabile e allo stesso temop originale e mi piaceva l'idea di arrivare a Sanremo con qualcosa di diverso rispetto agli anni precedenti". Il brano fa parte del nuovo album 'Cortometraggi': "La vedo come una chicca all'interno di questo disco, ha questo suo alone retrò che mi permette sul palco di poter interagire con degli elementi, come il grammofono vicino al maestro, il megafono che uso all'inizio. Miele è un messaggio passionale, una speranza di riconciliazione per le coppie che si amano".

La voglia di rinnovarsi

Giusy Ferreri sentiva la necessità di iniziare a scrivere un nuovo capitolo artistico: "A me è sempre piaciuto rinnovarmi, confrontarmi. Mi piace perché voglio dare tanto spazio alla vocalità ed essere libera di potermi esprimere in ogni forma e colore. Per me è sempre un grandissimo esperimento ogni volta che canto una canzone nuova. A volte resto molto stupita, cambiare è qualcosa che fa bene".

L'esordio a X Factor

La sua carriera inizia nel 2008 con X Factor, dove si è classificata al secondo posto. Esperienza che rifarebbe anche oggi: "Mi ha dato così tanto - spiega ancora -. Avevo fatto altri tentativi prima ma non mi avevano mai permesso di arrivare al grande pubblio o comunque di poter vivere questa passione come un mestiere". Il suo toto-big: "Mahmood e Blanco sono molto bravi. La loro è una bellissima canzone".