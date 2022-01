Giusy Ferreri a Sanremo 2022 con 'Miele': canzone, testo e significato

Giusy Ferreri a Sanremo 2022 con 'Miele'. Quarta volta al Festival per la cantante palermitana, che torna all'Ariston a 5 anni di distanza dall'ultima volta e dopo una serie di tormentoni estivi, da 'Amore e Capoeira' a 'La Isla'.

La canzone con cui è in gara, scritta e prodotta da Takagi e Ketra - ormai suoi collaboratori storici - parla di una storia d'amore finita e dei segni che lascia. Un brano romantico e malinconico che anticipa l'uscita del nuovo album 'Cortometraggi'.

Giusy Ferreri a Sanremo 2022 con 'Miele': testo

Tu no, tu no

Tu no non hai lasciato niente

E non riesco a capire

Se ti ricorderai

Di me forse ti ho dato il peggio di me

Resto sveglia e mi chiedo perché

Piove su questa città

Dove tu mi hai voluto bene

Dove io ti ho voluto bene

Perché questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me



Il testo completo su Tv Sorrisi e Canzoni