Highsnob e Hu a Sanremo 2022 con 'Abbi cura di te': canzone, testo e significato

Highsnob e Hu sono tra i 25 Big di Sanremo 2022 con 'Abbi cura di te'. Tra i finalisti di Sanremo Giovani, Michele Matera e Federica Ferracuti hanno dato vita alla loro collaborazione artistica poco prima del Covid, poi la decisione di partecipare insieme alla kermesse.

La canzone con cui sono in gara, scritta da entrambi, tocca un aspetto delicato dell'amore, ovvero l'importanza di lasciar andare una persona dopo un periodo di relazione tossica.

Highsnob e Hu a Sanremo 2022 con 'Abbi cura di te': testo

Ho perso la ragione, hai ragione

Ma non siamo pari, siamo animali

Stringimi forte, che provo piacere

Nel sentir dolore come lo shibari

Scrivo solo di notte così per lo meno

Baby sto imparando a rimpiazzare i sogni

I sogni come te qualcuno aveva detto

Che la mattina sveglio neanche li ricordi

E vincere battaglie non mi serve mica

Perché questa è una guerra in cui si perde sempre

E io perdo la testa come Oloferne

Dimmi come ti senti ora che baci un verme

Tu vienimi a prendere dentro quest’ansia

Ti aspetterò dove ci siamo persi

Siamo un universo fatto di parole

Che non ci siamo detti

E per ricordarle, me le tatuerò

Perché non ti sento ma tutto qua parla di te

E solo dio sa quanto vorrei che fossi silenzio

Ho trovato la calma però non è niente di che

Tanto ormai ho trovato il coraggio di stare lontano da te

Lontano da te

