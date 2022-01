Irama a Sanremo 2022 con 'Ovunque sarai': canzone, testo e significato

Irama a Sanremo 2022 con 'Ovunque sarai'. Per lui è la quarta volta al Festival: la prima, nel 2016, tra le Nuove Proposte, poi due volte tra i Big. Nella scorsa edizione non è riuscito a esibirsi a causa del Covid, ma è rimasto comunque in gara (venne trasmesso tutte le sere il video delle prove), classificandosi al quinto posto con 'La genesi del tuo colore'.

La canzone che porta, scritta da lui, è dedicata a una persona molto importante che non è più nella sua vita, ma non vuole svelarne l'identità. Più che un brano, questa per lui è "una poesia", come ha dichiarato, e anticipa il nuovo album, dal titolo 'Il giorno in cui ho smesso di pensare', che uscirà il 25 febbraio.

Irama a Sanremo 2022 con 'Ovunque sarai': testo

Se sarai vento canterai

Se sarai acqua brillerai

Se sarai ciò che sarò

E se sarai tempo ti aspetterò per sempre

Se sarai luce scalderai

Se sarai luna ti vedrò

E se sarai qui non lo saprò

Ma se sei tu lo sentirò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Se sarò in terra mi alzerai

Se farà freddo brucerai

E lo so che mi puoi sentire

Dove ogni anima ha un colore

E ogni lacrima ha il tuo nome

Se tornerai qui, se mai, lo sai che

Io ti aspetterò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

Il testo completo su Tv Sorrisi e Canzoni