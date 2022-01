Sanremo, Iva Zanicchi: "Un anno fa, in ospedale col Covid, mai avrei immaginato di tornare al Festival"

(La videointervista a Iva Zanicchi)

Iva Zanicchi a Sanremo 2022 per vincere. Senza peli sulla lingua, la cantante va dritta al punto: "Tornare è una gioia. Vado con animo leggero ma con grande determinazione - spiega a Today - Credo che tutti i 25 partecipanti in fondo al cuore, tutti, pensino che potrebbero anche vincere ed è giusto che sia così. E anche io ci penso, anche se so che è come vincere al Superenalotto".

82 anni, undici partecipazioni a Sanremo, tre primi posti, l'Aquila di Ligonchio è la donna che ha vinto più volte al Festival: "Tanti me lo dicono 'chi te lo ha fatto fare'. Io ancora non l'ho detto, ma sicuramente lo dirò prima di entrare in scena, quando aspetterò il momento di cantare. Morirò come sempre dalla paura, poi quando metti piede sul palcoscenico ti passa". Un palcoscenico che mette paura anche a una veterana del Festival come lei: "In tre minuti devi dare tutto e non è così scontato, poi sei consapevole di cantare davanti a milioni di persone".

"Ha 50 anni ho vissuto una forte crisi"

L'età è solo un numero per Iva Zanicchi. Anzi, la cantante confessa che non si è mai sentita così giovane: "Quando ho compiuto 50 anni mi sono sentita vecchia ed è stato un momento di grande crisi. Mi sono sentita persa. Adesso mi sento giovanissima e voglio vivere senza brutti pensieri. Voglio vivere alla grande e finché Dio mi dà questa voce per cantare io canto".

Il Covid

Alla vigilia di Sanremo, Iva Zanicchi racconta a Today anche il difficile momento attraversato un anno fa: "Ero in ospedale e tanti pensavano che non ce l'avrei fatta. Io non l'ho mai pensato, ma avevo il Covid, la polmonite intertsiziale, è stata dura. Anche se ho sempre respirato bene devo dire, forse grazie al canto. Non avrei immaginato in quel periodo che oggi sarei stata di nuovo al Festival".

Il sesso come tabù e le polemiche su Drusilla Foer

Nel 2009 Iva Zanicchi venne bersagliata dalla satira di Roberto Benigni per la canzone 'Ti voglio senza amore'. Il brano di quest'anno, ci tiene a precisare, non è un pezzo erotico ma "una poesia d'amore". "L'amore è universale, non ha barriere, confini, è dedicato a tutti indistintamente" dice ancora nell'intervista, prima di parlare del tabù che ancora esiste sul sesso: "Una donna che a una certa età parla di sesso è sconveniente, ancora abbiamo questi limiti. Ricordo che da ragazzina per me era inconcepibile che mia mamma potesse fare sesso con mio padre, mi scandalizzavo. Tutto sommato i tempi non sono cambiati così tanto. Nella mia canzone però parlo d'amore, perché il sesso se non è legato all'amore è solo esercizio fisico". E a proposito di tabù, commenta anche la partecipazione di Drusilla Foer al Festival - accanto ad Amadeus nella serata di giovedì - e le polemiche che ha sollevato: "Drusilla è un'artista meravigliosa. Spiritosa, intelligente, canta come pochi perché quando canta non è l'uomo che vuole cantare da donna, ma ha una voce particolare. Io sono innamorata di Drusilla. Abbiamo lavorato insieme, lei sa quanto la stimo. Ha una sensibilità straordinaria e sono sicura che si farà amare da tutti. Le polemiche sono sterili e stupide".

L'omaggio a Milva

Nella serata di giovedì, quella dedicata alle cover, Iva Zanicchi omaggerà Milva cantando 'Canzone', brano con cui l'artista scomparsa si classificò al terzo posto a Sanremo nel '68: "Un omaggio per me doveroso. Milva era la cantante preferita da mia madre, è un'artista che ha portato l'arte in tutto il mondo e ha dato tanto anche a Sanremo. Negli ultimi anni 7/8 anni, che stava male, non è stata osannata, è stata molto trascurata e anche dopo la sua scomparsa non ne hanno parlato molto. Sento il bisogno di dedicarle questa canzone, con cui lei arrivò terza a Sanremo".

I suoi preferiti del cast

Felicissima di ritrovare al Festival Ranieri e Morandi, ma anche la Rettore che negli anni '80 scrisse una canzone per lei. Tra gli altri preferiti: "Elisa, Emma, stravedo per lei, ma anche Noemi e la Ferreri".