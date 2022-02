"Lei ha qualcosa in più di me": Iva Zanicchi gela Drusilla Foer, lei replica: "Diverse cose..."

Scambio di battute tra Iva Zanicchi e Drusilla Foer sul palco dell’Ariston. La co-conduttrice stava per presentare il brano della cantante che, salutandola, le ha riservato un commento che non è passato inascoltato al pubblico e ai social. “Quanto sei alta!” ha osservato Iva; “Parecchio…Più di te!”, la replica. “Ma hai anche altre cose più di me…” ha aggiunto la cantante, accortasi del momento di imbarazzo a cui elegantemente ha messo fine Drusilla con un secco “Sono colta”. Applausi in platea, come in rete.