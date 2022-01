Iva Zanicchi a Sanremo 2022 con 'Voglio amarti': canzone, testo e significato

Iva Zanicchi a Sanremo 2022 con 'Voglio amarti'. La cantante torna al Festival dopo 48 anni e questa è la sua undicesima partecipazione. Tre primi posti sulle spalle - nel '67, '69 e '74 - è la donna ad aver vinto più volte la kermesse.

La canzone, scritta per lei da Italo Ianne molti anni fa, era rimasta nel cassetto finora. Parla dell'amore che può arrivare a tutte le età, riuscendo ad essere sempre travolgente, e fa parte del nuovo omonimo album in uscita.

Iva Zanicchi a Sanremo 2022 con 'Voglio amarti': testo

Prenderti per come sei,

Senza tanta filosofia. Sì, lo farò.

Per amore sai che io brucerei

Ogni ora della vita mia;

L'ho già fatto e lo rifarei.

E se vuoi, se lo vuoi, se ci stai...

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani

Voglio amarti con l'anima e di più.

Voglio amarti nelle braccia, nel calore

Della pelle, del tuo viso su di me.

Voglio amarti e non solo "per amore",

Voglio amarti perché ho fame anch'io di te.

Voglio amarti per quello che hai nel cuore,

Per sentirmi ancora viva in te.

