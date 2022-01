Sanremo 2022, si fa il nome di Jennifer Lopez

Da qualche anno ormai il Festival di Sanremo sta facendo a meno delle grandi star internazionali, in passato spesso e volentieri protagoniste all'Ariston per una manciata di minuti. Ovviamente pagate profumatamente. In questa edizione, però, in tema super ospiti si potrebbe fare un tuffo nel passato offrendo al pubblico qualche divo d'oltreoceano.

Un nome già c'è, o meglio, già si fa. Il Festival avrebbe chiamato a rapporto Jennifer Lopez, corteggiata fin dalle sue trasferte italiane di questa estate. L'ospitata dell'attrice e popstar americana anticiperebbe l'uscita di 'Marry Me - Sposami', la nuova commedia che la vede protagonista insieme ad Owen Wilson. Il film avrà un'anteprima nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio, per uscire nelle sale il 17.

Sono tornati i Bennifer: la foto ufficiale per i 52 anni di Jennifer Lopez

A complicare le trattative però - iniziate durante le vacanze di JLo e Ben Affleck nel Bel Paese e il loro approdo alla Mostra del Cinema di Venezia - sia il Covid. I rigidi protocolli e i timori legati all'andamento dei contagi potrebbero far saltare un accordo che sembra ormai andato in porto.

Confermata Maria Chiara Giannetta

Mentre Jennifer Lopez resta in bilico, è stata confermata la presenza di Maria Chiara Giannetta. L'attrice, protagonista della fiction di Raiuno Blanca, sarà al fianco di Amadeus in una delle cinque serate del Festival, in programma dal 1 al 5 febbraio. Tra gli ospiti anche Checco Zalone.