Sanremo, polemica su Jovanotti: "Ha favorito Morandi". Amadeus replica duro

L'ultimo giorno è esplosa la bomba. Il Festival, finora low profile dal punto di vista delle polemiche, si infiamma dopo la serata di ieri - quella dedicata alle cover - che ha visto vincere Gianni Morandi con Jovanotti. E' proprio questo a scaldare gli animi di diversi giornalisti in sala stampa, che contestano lo spazio concesso dopo il duetto al cantautore, che avrebbe condizionato la gara.

Nel mirino quei 10 minuti in cui Jovanotti è tornato sul palco con Amadeus, ma anche il duetto stesso, di cui si è saputo soltanto a poche ore dalla diretta. Il primo a parlare in merito durante la conferenza stampa, è il direttore di Raiuno Stefano Coletta, che risponde con una domanda: "Lei pensa davvero che dopo due ore la partecipazione di Jovanotti come guest star abbia aggiunto nella votazione qualcosa in più a un duetto che di per sè era straordinario? Penso che se Jovanotti non avesse fatto alla fine della serata quel quadro bellissimo, il remake di quelle canzoni avrebbero portato ugualmente a quel risultato. Anche se Jovanotti non fosse tornato in scena - continua Coletta - quel duetto avrebbe prevalso su tutta la serata. Finirà nelle teche Rai e dovremmo ringraziare Amadeus per aver portato Jovanotti".

La dura replica di Amadeus

In realtà, stando a quanto dichiarato da Amadeus, neanche lui era a conoscenza dell'arrivo di Jovanotti fino a quando non lo ha visto la mattina nell'hotel in cui alloggia, accanto all'Ariston. Il direttore artistico ha anche fatto sapere che il cantautore - suo grande amico, che stava corteggiando da tre anni per il Festival - è intervenuto a titolo gratuito: "Lorenzo Jovanotti non ha percepito un centesimo. Non è stata concordata la sua ospitata. Probabilmente si sarà sentito con Morandi all'ultimo momento e hanno programmato questo intervento a sorpresa. Sono tre anni che speravo venisse a trovarmi e lo sono venuto a sapere la mattina, quando l'ho visto in hotel". Su quanto accaduto in diretta ha spiegato: "Credo che avrei fatto la stessa cosa con Rkomi, faccio un esempio, se si fosse presentato con Vasco Rossi. Ho chiesto a Lorenzo di restare 5 minuti e mi ha detto di sì. Credetemi, è stato un mio desiderio di aver un super amico, che l'ha fatto per amicizia. Sarebbe stato più forte per Morandi ufficializzare 20 giorni fa la presena di Jovanotti, a me a livello mediatico avrebbe fatto piacere. E' venuto davvero per amicizia di Gianni e si è fermato perché un altro amico glielo ha chiesto".

La polemica su Jovanotti è continuata fino alla fine della conferenza, con Amadeus che ha chiuso infervorato: "Ognuno può fare quello che vuole nella serata delle cover. Il regolamento non ti dice che non puoi cantare una tua canzone (c'è anche chi ha contestato il medley con i loro successi, ndr) e sono i cantanti che scelgono se cantare soli o con qualcuno. C'è chi canta solo e chi con Jovanotti. Sono veramente dispiaciuto - ha detto prima di lasciare la sala stampa -. Dopo una serata del genere stiamo facendo le pulci sulla presenza di Jovanotti. Io mi assumo sempre le mie responsabilità, ma col 60% di share oggi me la voglio proprio godere".