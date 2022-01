Sanremo 2022, Junior Cally contro Highsnob: "Quel brano è pure mio, non ha pagato neanche i produttori"

A due giorni dall'inizio di Sanremo 2022, una clamorosa accusa si abbatte su Highsnob. Junior Cally sostiene che Highsnob ha presentato al Festival 'Abbi cura di te', un brano scritto da lui. L’accusa è in un brano di 'dissing' scritto per l'occasione, pubblicato poco fa su Youtube e intitolato 'Caro Mike'.

"Con che coraggio, hai portato a Sanremo un brano, frate, scritto da me. Sei un poveraccio", canta Junior Cally che a Sanremo 2019 fu al centro delle polemiche con il suo 'No grazie'. "È giusto che sappiate, signori e signori: quel brano è pure mio. E non ha pagato neanche i produttori", prosegue Cally nel brano-invettiva contro l'ex amico Highsnob, all'anagrafe Michele Matera, da cui il titolo 'Caro Mike'.

A quanto ha appreso l'Adnkronos, i due avevano fatto delle session insieme per un progetto che poi non è mai nato perché i rapporti tra i due si erano interrotti per dissapori. "Ho il nostro brano sopra il cellulare - prosegue Junior Cally nella instant song nata per denunciare il collega - Posso farti male ma ne faccio a meno. Oggi ti salvo mer*a, ché non sono infame. Potrei pubblicarlo, metterti sul treno. Ora ti lascio. Non ho più appetito. Moscerino. Tu Sei un poverino. Goditi pure i minuti a Sanremo. Ti do l'occasione di sentirti vivo. Adesso vai, corri sul palco. Stavolta ti grazio. Con te ho finito. Basta che lo sai che dura 3 sere. Sanremo finisce. E Ritorni un fallito".