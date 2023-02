La vita privata di Francesca Fagnani: dall'età all'amore per Enrico Mentana

Amadeus ha scelto Francesca Fagnani come co-conduttrice della seconda serata (8 febbraio) di Sanremo 2023. La giornalista, conduttrice del programma di culto ?Belve?, giunge così al grande pubblico. Scopriamo qualcosa in più sulla sua sfera privata, dall?amore alle passioni

La vita privata di Francesca Fagnani: età, marito, figli, Enrico Mentana

Francesca Fagnani è nata il 25 novembre 1978 a Roma. Quando nel 2001 si trova a New York durante l'attacco alle Torri Gemelle matura la volontà di diventare giornalista. Tornata in Italia ottiene il dottorato in Filologia dantesca, ma torna nella Grande Mela dove ha l'opportunità di fare uno stage per la Rai. Pur lavorando nel corso degli anni con personalità dal calibro di Michele Santoro e Giovanni Minoli, il nome della Fagnani inizia ad essere noto presso un più grande bacino di pubblico quando nel 2018 inizia a condurre il programma "Belve", prima su Nove e poi, dal 2021, su Rai 2. Si tratta di interviste che la giornalista fa a personaggi pubblico con personalità forti e spesso controverse.

Mercoledì 8 febbraio 2023 Francesca Fagnani è co-conduttrice della seconda serata del 73esimo Festival di Sanremo, insieme ad Amadeus e a Gianni Morandi. Ma cosa sappiamo della vita privata? In realtà le notizie precedenti al 2013 sulle vicende sentimentali della giornalista sono praticamente nulle. In tale anno intraprende una relazione con il giornalista e direttore di Tg LA7 Enrico Mentana. Alcune voci dicono che il divorzio tra il giornalista e l?ex moglie Michela Rocco di Torrepadula sarebbe stato causato proprio dalla frequentazione tra l?uomo e la Fagnani. Di certo l?ex moglie di Mentana fece notizia quando scrisse su Twitter alcuni attacchi espliciti nei confronti della Fagnani, accusata di essere arrivista e sfasciafamiglie.

Francesca Fagnani ed Enrico Mentana hanno da allora un rapporto ottimo, che vivono ben lontani dalle telecamere. I due non sono sposati e insieme non hanno avuto figli, anche se la giornalista ha un buon rapporto con i quattro figli - Stefano, Alice, Giulio e Vittoria - nati da precedenti relazioni dell?uomo. La Fagnani ha un profilo Instagram ufficiale dove posta prevalentemente foto inerenti al suo lavoro. La donna ama molto cucinare e possiede un cane, un Cavalier King di nome Nina.