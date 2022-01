Le Vibrazioni a Sanremo 2022 con 'Tantissimo': canzone, testo e significato

Le Vibrazioni a Sanremo 2022 con 'Tantissimo'. Quarta partecipazione al Festival per la rockband milanese, che torna a due anni dal successo con 'Dov'è', brano che si piazzò al quarto posto e ottenne un successo straordinario.

La canzone con cui sono in gara, scritta da Francesco Sarcina con Roberto Casalino, è l'unico pezzo rock di questa edizione e parla della sofferenza, delle ferite che restano nella vita ma anche dell'urgenza di trasformarle in qualcosa di positivo.

Le Vibrazioni a Sanremo 2022 con 'Tantissimo': testo

C'era l'aria che ci univa in mille persone

C'era un tempo per dare e avere

C'è ancora la mia vita piena di tante cose

Ho imparato a stare bene nel mezzo sempre

Oggi penso a tutte le occasioni sprecate

Alle giornate in strada tra tanta gente

E a quella polvere che ho tolto piano dal mio cuore

Per salvare quello che comunemente

Chiamiamo amore, per quante volte

Facciamo finta di non ricordarci il nome

Che sotto voce si sente eccome

Ma di profilo c'è il tuo seno che mi vuole

E anche se non lo dico

Mi fa male tantissimo

Male male tantissimo

C'era una casa, un divano e vuoti da colmare

Ed un bel fiore nero è il mio presente

Quanta fatica facciamo a dimenticare

Certi ricordi ci rimangono addosso sempre



