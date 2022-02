Sanremo, Le Vibrazioni: "L'amore vero non lascia cicatrici"

(La videointervista a le Vibrazioni)

Le Vibrazioni tornano a Sanremo dopo il quarto posto, nel 2020, con 'Dov'è'. La canzone con cui sono in gara quest'anno, 'Tantissimo', parla delle cicatrici che restano nel corso della vita, molte provocate dall'amore, o meglio, "da quello che noi pensiamo sia amore".

"L'amore vero non dovrebbe lasciare cicatrici" dichiara a Today Francesco Sarcina spiegando il testo del loro brano: "Questa parola è stata un po' inflazionata. Bisognerebbe imparare ad amare se stessi e capire che vuol dire - continua - Le cicatrici arrivano da tante cose comunque, anche i rapporti in famiglia sono rapporti d'amore e spesso anche questi lasciano cicatrici. Il punto è rendersene conto, curarsele, affrontarle, che può fare molto più male ma almeno ti libera, invece bisogna affrontarli questi demoni per poi metterli a tacere".

L'unica band in gara

Le Vibrazioni sono l'unica band in gara: "Nel 2005 il Festival di Sanremo prevedeva una categoria band - ricordano -. C'erano i Negramaro, i Modà. Quest'anno ci siamo solo noi e un po' ci dispiace. Ciò che ci piaceva dei Maneskink e della loro vittoria l'anno scorso è che fossero appunto una band". Un tema importante questo, proseguono: "Quello che si è perso negli anni, nella musica, è che i giovani non si trovano più insieme a suonare. Vuoi per i social, vuoi la comodità dei computer, per cui uno può fare musica anche nella propria cameretta, non si trovano più nelle sale prove come abbiamo fatto noi. Parliamo di vent'anni fa, quando il mondo musicale era molto diverso e c'era un approccio diverso. Ci dispiace che non ci siano altre band. La nostra dedica è proprio a loro". La vita da band è un valore aggiunto: "Ti dà la possibilità di sostenerti, perché affronti successi e difficoltà sempre insieme - spiegano -. E' una condivisione costante. Non ci sentiamo mai soli". Sul toto-big tutti d'accordo: "Mahmood e Blanco, per performance e brano. E' stato molto emozionante".