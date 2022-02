Il monologo (in lacrime) di Lorena Cesarini: "Mi hanno detto che venivo a Sanremo per pulire le scale"

Lorena Cesarini ha iniziato la sua esperienza al Festival di Sanremo con un monologo intenso incentrato sugli attacchi subiti a causa del colore della sua pelle. Tutto è iniziato quando la notizia della sua presenza al Festival è stata ufficializzata, destinataria com’è stata di insulti sui social

“Sono nata a Dakar e cresciuta a Roma da papà senegalese e mamma italiana. Sono laureata e ho studiato recitazione. Sono un’attrice. Una vita tranquilla… Poi succede che Ama rivela che nella seconda serata ci sarebbe stata una certa Lorena Cesarini ed eccomi qua” ha esordito: “Dopo, a 34 anni, scopro che non sono una italiana come tante. Io resto nera. Fino ad ora nessuno aveva mai sentito l’urgenza di dirmelo. Invece appena Ama ha dato questa notizia molti hanno sentito l’esigenza. Per loro è un problema”.

Poi sul led ecco una serie di frasi che si è sentita rivolgere : “Non se lo merita l’hanno chiamata lì perché nera”; “E’ arrivata l’extracomunitaria”; “L’hanno chiamata per lavare le scale”. Il suo commento commosso è arrivato dopo: “All’inizio ci sono rimasta male perché non ci ero abituata. Mi sono arrabbiata ma mi è passata. Mi è rimasta dentro una domanda, però: Perché alcuni sentono la necessità di pubblicare certe cose? Perché c’è chi si indigna per la mia presenza? Perché c’è un problema per la mia pelle?”.

L’attrice ha poi citato il romanzo “Il razzismo spiegato a mia figlia” di Tahar Ben Jelloun: “Il razzista crede che lo straniero appartenga a una altra razza ma ha torto, il razzismo non ha alcuna base scientifica. Esiste un solo genere umano in cui ci sono uomini e donne, con attitudini differenti. Ma tutte le donne e uomini hanno sangue della stessa tinta. Perché un uomo è uguale a un uomo”.

“La cosa più importante è chiedersi perché per andare verso la liberta” ha concluso: “Mi auguro che ogni domanda che costruisce la sua qualità di essere umano. Mi auguro di non perdere mai la curiosità. È quello che mi rende libera e più matura”.